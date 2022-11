Nkunku está dispuesto a esperar al Real Madrid

El futuro de Christopher Nkunku todavía no está escrito. Si bien es cierto que el Chelsea ha movido ficha y está en la pole para hacerse con el delantero francés de 24 años de cara al próximo verano, la realidad es que no hay ningún preacuerdo firmado. Los acercamientos de los ingleses con el jugador se han sucedido en los últimos meses, pero en estos momentos la idea de los de Stamford Bridge es ficharle a cambio de 60 millones de euros. Es decir, pagando la cláusula que se activa la próxima temporada. Mientras, el Real Madrid no le pierde de vista, también se ha movido y el jugador se ha dejado querer por los blancos. Estaría encantado de jugar como local en el estadio Santiago Bernabéu, aunque la situación no es sencilla.

El Real Madrid tiene el nombre de Nkunku apuntado en su agenda desde hace varios años. Los blancos le conocen a la perfección y le llevan sufriendo desde que era canterano del PSG. La última vez que tuvieron que verle de cerca fue en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, cuando hizo un gol y un partidazo. Los informes que la entidad maneja sobre el atacante son más que positivos, pero al mismo tiempo hay muchas dudas.

La cúpula madridista sabe que el precio de Nkunku no será barato: 60 millones de euros. También es consciente de que tendrá que remontar la ventaja que les lleva el Chelsea y que tendrán que competir con otros grandes como el Liverpool. Y, lo que les hace tener más dudas, es el nivel de Karim Benzema, que se espera que siga siendo alto, y la posibilidad de fichar a Haaland en 2024.

Todo esto hace que el Real Madrid no lo tenga claro en estos momentos. En el club saben que Nkunku, a sus 24 años, está llamado a ser uno de los mejores delanteros del mundo durante los próximos años, pero también hay inconvenientes complicados de superar. Lo que más gusta a los blancos es que saben que el francés estaría encantado de esperar por el 14 veces campeón de Europa.