Ni Iturralde traga con la petición de Simeone de sancionar a Courtois

Diego Simeone hizo unas declaraciones bochornosas al intentar excusar el comportamiento del Frente Atlético en el derbi por las supuestas provocaciones de Thibaut Courtois. El entrenador del Atlético de Madrid llegó a pedir una sanción para el portero belga, al que consideraba instigador de la reacción de los ultras rojiblancos en el Metropolitano. Una petición que ni siquiera Iturralde González ve lógica.

El ex árbitro, destacado por su profundo antimadridismo, ha defendido en esta ocasión al portero del Real Madrid. Ha explicado los motivos por los que Courtois no va a ser sancionado y el porqué no cabe opción alguna a que se le sancione. «El reglamento habla de cuatro a 12 partidos cuando realmente el jugador cometa una acción en la que la el público se vea alterado y el jugador dé inicio a esos actos», señala.

«Lo de Courtois no es ni amarilla», relata el ex colegiado, que prosigue en su explicación del reglamento: «En ningún momento es roja, entonces el Comité de Competición no va a entrar».

«Militao celebra el gol saltando, ¿cayó algo? Nada. Courtois no hace nada que no sea fútbol. ¿Se ríe? Te puedo comprar una amarilla y lo que están diciendo de cuatro a doce partidos sería con roja. El Atlético puede denunciar lo que quiera. Courtois no provoca, puede ser una conducta antideportiva de amarilla, pero no hay más», finaliza el vasco.

Iturralde defiende a Courtois

Simeone no dudó en justificar el comportamiento de la afición del Atlético de Madrid tras los bochornosos incidentes que tuvieron lugar en el derbi, con el lanzamiento de mecheros y demás objetos a Courotis. Aunque comenzó con un «no justifico, pero…», terminó echando la culpa de lo ocurrido al portero, llegando a pedir una sanción contra él.

«La gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas que cargamos a la gente, incitamos a la gente y que, como somos protagonistas, no pasa nada, y el que está fuera, mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. No justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos. Sanción al que provoca, así equilibramos», afirmó Simeone en rueda de prensa.

Unas palabras que son incluso más bochornosas que lo sucedido, al equiparar al portero del Real Madrid con los ultras violentos que había en el fondo del Metropolitano. «No somos víctimas si cargamos porque puede haber una reacción, no está bien cuando provocamos, se llame como se llame», señaló también.

El reglamento recoge sanciones para los jugadores que provoquen al público, sin embargo no se considera que lo de Courtois lo fuera. Como recoge la denuncia de la Liga para Antiviolencia, desde el fondo estuvieron cantando «Courtois, muérete» justo antes del gol del Real Madrid, lo que hizo que el portero se girara y festejara –desde el terreno de juego– dirigiéndose a esa grada que le insultaba. Según Iturralde, que no peca precisamente de madridismo, lo que hizo el belga no se puede considerar una provocación.