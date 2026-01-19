Ni Arnold se lo cree: la reacción del jugador del Real Madrid al penalti que falló Brahim ya es viral

Brahim Díaz es uno de los grandes protagonistas en el mundo del fútbol e incluso uno de sus compañeros en el Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ha reaccionado a su penalti fallado. El jugador del equipo blanco, que había firmado una espectacular actuación durante toda la Copa África (máximo goleador con cinco dianas), falló esa pena máxima en la prórroga de la final entre Senegal y Marruecos de manera incomprensible. Marcar habría supuesto el empate y poder llevar el partido por el título africano a la tanda.

Arnold, con quien lleva compartiendo vestuario desde que llegó al Real Madrid procedente del Liverpool el pasado verano, vivió la final de la Copa África junto a su hermano en su canal de Twitch y su reacción al momento más importante de la final ya es viral en las redes sociales. Su cara de sorpresa al ver el error de Brahim lo dice todo, e incluso se levantó de la silla para recapacitar lo que acababa de suceder.

Trent lleva sin jugar desde principios del pasado diciembre tras sufrir una lesión en San Mamés en el partido de Liga contra el Athletic Club. En la noche del pasado domingo fue un aficionado más de Marruecos, apoyando para que Brahim ganase un torneo que le iba a servir como un bálsamo anímicamente en medio de una temporada en la que no está teniendo mucho brillo en el Real Madrid.

Pero toda su gran actuación durante la cita africana se torció con ese fallo tras un penalti que fue pitado en el 96′, dos minutos después del 1-0 de Senegal anotado por Gueye, también jugador de la Liga española en el Villarreal, pero no se lanzó hasta el 114′ por el abandono del terreno de juego por parte de la selección senegalesa. El final ya se sabe y la cara de Arnold al ver la oportunidad frustrada de su compañero Brahim lo dice todo. De hecho, éste se marchó de la emisión en directo de su hermano y no volvió a aparecer.