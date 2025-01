Neymar confiesa que la llegada de Messi destruyó su relación con Mbappé: «Empezaron los celos…»

Neymar siempre ha sido uno de los futbolistas más mediáticos independientemente de su rendimiento deportivo, figura en el Barcelona y el PSG, ahora ha sorprendido con unas declaraciones durante su etapa en París y cómo afectó la llegada de Leo Messi entre Mbappé y él. En una entrevista con Romário, Neymar destapó como el fichaje de Messi destruyó su relación con Kylian Mbappé, al que atribuyó «celos» tras el fichaje del crack argentino.

El brasileño, actualmente en el Al-Hilal aunque con las horas contadas allí, abordó con sinceridad cómo afectó la llegada de Leo Messi a Kylian Mbappé, así como la relación entre ambos. «No, Mbappé no es molesto. Pero tuvimos nuestras cosas. Cuando llegó al equipo fue fundamental. Siempre le llamé Golden Boy. Le ayudé, hablábamos mucho, incluso venía a mi casa a cenar. Tuvimos buenos años trabajando juntos», desvelaba Neymar, que reconoce que todo cambió tras la incorporación de Messi en el verano de 2021: «Cuando llegó Leo, Mbappé se puso un poco celoso. No quería compartirme con nadie. Eso provocó peleas y un cambio de comportamiento», añadió entre risas.

Neymar fue más allá, señalando los grandes egos dentro del vestuario como uno de los factores que dificultaron el éxito del PSG en las grandes competiciones como la Champions League, competición que se le sigue resistiendo al club parisino: «Tener ego es bueno; te ayuda a pensar que eres el mejor. Pero hay que entender que no se puede jugar solo. En el PSG había demasiados egos y eso nos afectó. Si nadie corre o ayuda, es imposible ganar algo».

La relación entre Neymar y Mbappé era notable antes de la llegada de Messi, pero acabó marcada por tensiones y diferencias que se hicieron evidentes tanto dentro como fuera del campo. Y es que Mbappé llegó al vestuario del PSG en 2017, muy joven, el mismo año que aterrizó Neymar procedente del Barcelona. Fueron muchos años juntos, compartiendo éxitos y lamentos, pero la llegada de Messi, buen amigo del brasileño, dinamitó su relación.

La marcha de Neymar del Barça

Otro tema que abordó Neymar fue su polémica decisión de abandonar el Barça en 2017, una decisión que sigue generando debate hoy en día. Para muchos, la peor decisión deportiva que tomó el brasileño: «Nunca me fui para ser el mejor del mundo. No era eso. Incluso en mi última semana, Messi me dijo: ‘Si quieres ser el mejor, yo te ayudaré’. Pero mi decisión fue personal. Económicamente era mejor, y además quería jugar con mis amigos brasileños en el PSG: Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos y Lucas Moura».

Neymar también rememoró cómo Messi lo ayudó en sus inicios en el Barcelona, recordando un episodio en el que el argentino lo consoló tras un mal partido contra el Athletic: «Estaba llorando en el vestuario y Messi vino a decirme que me calmara, que estaba ahí para ayudarme. Ese gesto me dio confianza y cambió mi manera de afrontar los partidos».

Las lesiones han sido otro tema recurrente en la carrera de Neymar, algo que tiene muy presente el brasileño: «Durante seis o siete años he tenido lesiones graves que me han dejado fuera de juego entre tres y seis meses cada vez. Es frustrante porque, jugando como lo hacía en el PSG, creo que habría ganado el Balón de Oro. Pero Dios no quiso que fuera así, y lo acepto».