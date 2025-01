Mbappé explica su celebración señalando el escudo del Madrid y sus palabras dejan a muchos sorprendidos

Kylian Mbappé está lanzado. Contra el Celta de Vigo en Copa del Rey, el francés ha vuelto a marcar un gol espléndido. En una jugada individual desde su tan querida banda izquierda, el 9 está recuperando «su mejor versión», como le gusta decir Ancelotti. Sin embargo, lo que ha sorprendido fue su celebración. El atacante señaló el escudo del Real Madrid y parecía mandar un mensaje a todo el madridismo.

Antes de ni siquiera empezar el partido, el ambiente ya estaba tenso en el Santiago Bernabéu. Tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona, el público blanco se mostró muy crítico hacia sus pupilos. Cuando salieron a calentar, toda la plantilla del Real Madrid fue recibida con silbidos. A la hora de cantar la alineación, los madridistas volvieron a ser muy críticos, sobre todo con Tchouaméni, Lucas Vázquez, Mendy, Ancelotti… pero también Vinicius.

Una situación que no preocupa mucho a Carletto, que lo ve como un aviso para sus pupilos. «Es un toque de atención de la afición a los jugadores y al entrenador. Es aceptable. El equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido. Cuando el partido se empezó a complicar, el Bernabéu comenzó a empujar y eso es positivo para nosotros», comentó el técnico transalpino.

Mbappé se reafirma ante el Santiago Bernabéu

El mensaje de la afición era claro: hay que espabilar. Pues, Kylian Mbappé se reivindicó con su golazo que abrió la lata. Al final del encuentro, el ex del Paris Saint-Germain explicó su celebración. «Con el escudo no se juega… ¡Hala Madrid!», apuntó el francés en sus redes sociales. Un gesto que divide ciertos sectores de los madridistas. A los que no les gustaron, la justificación es simple: «Lleva aquí poco tiempo. Si tenemos que pitarles, les pitaremos», relata uno de ellos al OKDIARIO.

Sin embargo, a otros les ha «encantado». María, una joven aficionada del Real Madrid elogia la actitud de Kylian Mbappé. «Me ha encantado su actitud en el campo. Ha demostrado carácter y creo que todo el que viste la camiseta del Real Madrid debe tener esa reacción. Él quiere triunfar aquí y sabe que no será fácil», narró la madridista.

Carlo Ancelotti también alabó la actuación de Kylian. «Veo un jugador que ha vuelto a su mejor nivel. Está ayudando al equipo, está marcando goles, tirando desmarques con continuidad… Nos va a ayudar mucho», explicó Carletto en la posterior rueda de prensa.

Sigue los pasos de Cristiano

No es la primera vez que el público madridista manda un recado a sus jugadores. Que se lo digan a Cristiano Ronaldo. El portugués también tuvo sus rifirrafes con el Santiago Bernabéu, pero siempre ha dado la cara. En 2016, también contra el Celta de Vigo, la afición se mostró muy crítica con CR7.

Sin embargo, los silbidos del público todavía motivaron más al astro de Funchal, quien respondió con un hat-trick y una celebración llevándose la mano al oído. Carácter y personalidad. Vestir la elástica de Chamartín conlleva una gran responsabilidad. Y, como decía Santiago Bernabéu: «La camiseta del Real Madrid es blanca. Se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza».