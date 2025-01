Mbappé podría quedarse sin cobrar 55 millones que le debe el PSG por una chapuza de su Federación

Kylian Mbappé ha recibido un duro revés en su lucha para que el PSG le pague lo que le debe. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) no ha transmitido a la UEFA ninguna información sobre los 55,4 millones de euros que ‘a priori’ debe el Paris Saint Germain a su ex delantero estrella y actual jugador del Real Madrid. La abogada del futbolista, Delphine Verheyden, había solicitado a la FFF que remitiera a la UEFA el litigio. Pero el organismo no lo hizo y la UEFA no analizará el caso ni sancionará al club parisino.

Delphine Verheyden, abogada del jugador, en una carta preguntó a la FFF si había alertado al organismo europeo sobre este tema, «porque es ella quien actúa como intermediaria» para la licencia de club de la UEFA necesaria para participar en sus competiciones. Kylian le reclama los 55 millones al PSG y el club asegura que el jugador acordó con el presidente Nasser Al-Khelaifi perdonar ese dinero.

El futbolista asegura que no hay pruebas ni contratos que lo demuestren. Así que, todo está en manos de la justicia francesa. Mbappé y su gente se pusieron en contacto con la Federación Francesa de Fútbol para reclamar el finiquito millonario que le debe el club, pero después de que no hayan remitido la documentación a la UEFA, todo dependerá de lo que decida el tribunal de París, después del recurso presentado por el PSG.

«Pero la FFF no hizo nada», asegura L’Équipe. El organismo se sumó a la posición adoptada por la Comisión de Disciplina de la LFP francesa en diciembre, al considerar que «el caso no está cerrado desde que el PSG recurrió al tribunal judicial de París para impugnar las decisiones tomadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa en su perjuicio». Así, la Federación Francesa ha decidido hacer caso omiso de la petición de la abogada y, por tanto, la UEFA no tomará cartas en el asunto.

La UEFA podía sancionar al PSG

El máximo organismo del fútbol a nivel europeo tiene poder para aplicar sanciones al PSG, como dejarle sin Champions, y exigirle el abono inmediato de los 55 millones de euros que le deben a Kylian Mbappé, ya que en su reglamento asegura que ningún club puede tener pagos pendientes a algunos de sus jugadores. Pero la FFF decidió no mandar la documentación a la UEFA al no haber todavía una sentencia en firme.

El PSG recurrió al tribunal de París para que juzgara los procedimientos de dos instancias distintas de la LFP que dieron la razón a Mbappé, ordenando al club que le pagara el dinero que le debía. Pero los parisinos no cumplieron las órdenes asegurando que dichos órganos carecían de competencias. Kylian podría quedarse sin esos 55 millones tras la decisión de la Federación gala. Todo está en manos del tribunal de París. El caso podría durar varios meses o incluso años si se remite a la justicia ordinaria.