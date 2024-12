El PSG felicita a Mbappé por su cumpleaños y le sigue adeudando 55 millones

Kylian Mbappé está de enhorabuena. El ariete del Real Madrid festeja este viernes su 26° cumpleaños. El francés recibió una multitud de mensaje, aunque uno sorprendió. El Paris Saint-Germain, su ex equipo, le ha felicitado a través de sus redes sociales con un sobrio mensaje. «¡Feliz cumpleaños, Kylian!», escribían. Un acto sorprendente debido a que el PSG se encuentra en medio de una disputa legal significativa con el futbolista. El club galo, respaldado por capital qatarí, enfrenta una situación compleja en su batalla legal contra el atacante. Los tribunales deportivos han favorecido consistentemente al jugador en el conflicto por los 55 millones de euros pendientes, pero el club persiste en su posición.

La controversia se inició en septiembre, cuando el comité legal de la Liga Francesa de Fútbol Profesional emitió un dictamen favorable a las reclamaciones de Mbappé. La disputa involucra salarios no pagados de abril a junio, período en que el jugador aún pertenecía al Paris Saint-Germain, incluyendo una bonificación por fidelidad. Tras el fallo inicial, el PSG ejerció su derecho de apelación. Sin embargo, la Comisión de Recursos, bajo la dirección de Nasser Al Khelaifi, mantuvo la decisión original. A pesar de esto, el club parisino ha persistido en su estrategia de apelaciones continuas.

El proceso escaló hasta la comisión superior de apelación de la Federación Francesa de Fútbol. A pesar de que estas instituciones operan en Francia, donde el PSG mantiene una fuerte influencia, y lejos de España, donde ahora reside Mbappé, el club recibió otro revés significativo el pasado 22 de noviembre. La máxima instancia del fútbol galo ha vuelto a desestimar la apelación de la entidad parisina. Aunque se han agotado las vías deportivas, el club ha decidido continuar la disputa en el ámbito judicial ordinario, añadiendo un nuevo capítulo a esta controversia. El club mantiene su negativa a pagar los 55 millones de euros, optando por llevar el caso ante tribunales civiles.

El PSG persiste en su conflicto con Mbappé

Al Paris Saint-Germain no le gusta perder y tampoco sabe perder, como bien lo ha demostrado este caso. El club francés propiedad de Qatar no soporta que todos los órganos deportivos a los que ha llevado su cruzada contra Kylian Mbappé no le den la razón.

Entonces, en un movimiento estratégico, el Paris Saint-Germain trasladó a la justicia ordinaria lo que no ha logrado resolver en instancias deportivas. Su negativa a pagar la suma acordada los ha llevado a buscar alternativas legales adicionales. Esta decisión parece orientada a prolongar el proceso y retrasar el pago de una cantidad contractualmente establecida durante el período en que Mbappé formaba parte del equipo.

La defensa del club, encabezada por Al Khelaifi, se basa en supuestos acuerdos verbales de principios de 2024, donde Mbappé presuntamente prometió una resolución amistosa. Sin embargo, el PSG carece de documentación que respalde estas afirmaciones, y prevalece lo establecido en el contrato. El trasfondo del conflicto refleja la frustración del club ante la decisión del jugador de no renovar su contrato y buscar nuevos horizontes fuera del Parque de los Príncipes.