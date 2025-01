Ancelotti salva una bala

Carlo Ancelotti sigue en el alambre, pero al mismo tiempo coge aire. Ese que había perdido con la aparición de la prórroga. El rendimiento del Real Madrid en estos momentos emite todo tipo de alarmas. Pero, al mismo tiempo, el italiano evitó que la noche del jueves y el día del viernes fueran extremadamente largos en la casa blanca. Muy, muy largos. Y, salvo giro radical de los acontecimientos, con consecuencias.

Si Ancelotti no hubiese logrado la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, las opciones de destitución eran reales. No seguras, ya que la cúpula más elevada del Real Madrid no lo terminaba de ver claro, pero sí iba a ser una opción que estuviese encima de la mesa. Si esta eliminación hubiese llegado después de que el Celta remontara un 2-0 en el Santiago Bernabéu, la posibilidad de cese era una opción. Pero entonces, el italiano esquivó otra bala.

Esta vez no fue culpa de Ancelotti

No era ni mucho menos culpa suya haber llegado a la prórroga. Es cierto que había hecho cambios, pero todo tenía su sentido. El Real Madrid ganaba 2-0, dominaba la situación y parecía imposible complicarse de esa manera un partido que desfilaba hacia su final más con la sensación de que los blancos iban a ampliar la renta que el Celta iba a buscar la machada, pero claro, nadie contaba con Camavinga. El francés falló, regaló un balón y propició un gol. Un tanto que dio vida a los gallegos, que empataron de penalti en el descuento con gol de Marcos Alonso. Los errores de sus jugadores le habían metido en el lío.

El fútbol, caprichoso, quiso que de este lío le sacaran dos jugadores con los que, posiblemente, más injusto ha sido Ancelotti esta temporada. Aunque el delantero diga lo contrario. Endrick y Güler, dos futbolistas a los que utiliza con cuenta gotas, especialmente al brasileño, pero que ambos fueron capitales para salvar los muebles, meter a los blancos en cuartos y permitir al italiano seguir siendo entrenador del conjunto blanco.

Porque una parte del Real Madrid tenía la sensación que de haber caído eliminados no quedaba otra opción que tomar esta decisión, por injusta que pudiese ser. Parte del club, al que la Copa del Rey le motiva lo justo, tenía claro en la previa del encuentro que tras lo sucedido el pasado domingo en Yeda, donde cayeron con estrépito en la final de la Supercopa de España, el único camino era destituir a un Ancelotti que esta temporada está sufriendo mucho.

Pero Ancelotti evitó esta bala. Es un auténtico superviviente y, como mínimo, seguirá siendo el entrenador del Real Madrid una semana más. El italiano afronta cada partido como si fuese una final y la siguiente la jugará el próximo miércoles, cuando reciba al Salzburgo en el Santiago Bernabéu en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions. En caso de hecatombe, volverán a sonar los tambores de despido, pero mientras tanto seguirá centrado en su trabajo y tratar de sacar lo mejor de un equipo que emite señales más que preocupantes.