Ancelotti y los pitos del Bernabéu: «Es un toque de atención aceptable»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta. Los blancos, que llegaron a ir ganando 2-0, vieron como los gallegos los empataban y forzaban una prórroga donde Endrick, con dos dianas, Güler, el más brillante, y Valverde, con un golazo, dieron la clasificación a los blancos.

El italiano comenzó analizando el encuentro: «Cuando el partido estaba casi acabado hemos regalado dos goles. El equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Jugó un buen partido hasta el minuto 70. La reacción del equipo ha sido buena, la calidad de los jugadores y ha salido todo bien».

«Era una tensión baja, hemos salido mal desde atrás… esto no tiene que pasar. Intentamos entrenar para evitar este tipo de errores y no bajar el ritmo hasta el final», añadió.

Sobre Endrick y Güler, dijo lo siguiente: «Endrick ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando tiene oportunidades dentro del área o en la frontal tiene un golpeo extraordinario y Güler también. Ha trabajado, ha entrado en el partido cuando se empezaba a poner difícil y ha trabajado bien. Y sobre si he sido injusto ya lo ha dicho Endrick. Si lo has oído no tengo que repetir yo lo que ha dicho él».

«No lo he visto, no sé qué decir. El árbitro ha hablado con el VAR y han tomado esta decisión. No lo he visto ni una vez. Puede ser que fuera penalti, pero no he visto la jugada», explicó sobre el penalti no pitado a favor del Celta.

Sobre los pitos de la grada, comentó que: «Es un toque de atención de la afición a los jugadores y al entrenador. Es aceptable. El equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido. Cuando el partido se empezó a complicar, el Bernabéu comenzó a empujar y eso es positivo para nosotros». «Demostró ser un jugador de carácter que ha vuelto a su posición. Ha ayudado al equipo y se ha apoyado bien en Modric y Ceballos», añadió sobre el francés.

«A nivel defensivo lo hemos hecho mejor y a nivel colectivo también», comentó. «Los datos dicen que estamos cerca de ser primeros en la Liga, en la pelea por la Champions y por la Copa del Rey», aseguró el italiano.

Para finalizar, fue claro sobre Mbappé: «Veo un jugador que ha vuelto a su mejor nivel. Está ayudando al equipo, está marcando goles, tirando desmarques con continuidad… Nos va a ayudar mucho».