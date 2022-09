Neymar apoya públicamente a Vinicius para que siga bailando

Vinicius atraviesa un momento de forma extraordinario. El atacante brasileño del Real Madrid, además de por sus goles, se ha convertido en protagonista por sus celebraciones bailando después de anotar. En la antesala del derbi madrileño, su compatriota Neymar ha querido mandarle un mensaje de apoyo animándole a seguir bailando.

«Baila Vini Jr.», escribió en sus redes sociales Neymar en la mañana de este viernes. De esta forma el delantero del PSG muestra su claro apoyo al futbolista del Real Madrid después de las críticas recibidas por su manera de festejar y las ‘amenazas’ recibidas por parte del capitán del Atlético. A los pocos minutos, Vinicius respondió al mensaje escribiendo: «Siempre». Además lo acompañó con dos emoticonos, uno de ellos una carita llorando de risa, y una foto de ambos bailando con la camiseta de Brasil.

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

Koke Resurrección fue preguntado sobre las celebraciones del brasileño, revelando que si marca y baila, como suele hacer cada vez que hace un gol, «habrá lío seguro» en el Metropolitano. De esta forma, el capitán atlético no ha dudado en deslizar que no estaría bien que bailase tras marcar un gol y que no lo entendería, además de asegurar que lo lógico es que la afición se echase encima de Vinicius: «Si marca un gol y decide bailar, pues lo que ha querido hacer. ¿Si lo entendería? Pues cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. Habría lio seguro. Es lo más normal».