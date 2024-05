Neuer culpa al césped del Bernabéu de su garrafal fallo contra el Real Madrid

Manuel Neuer firmó un partido casi perfecto contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero un error garrafal en el minuto 88 de partido desembocó en el primer gol del conjunto blanco. El guardameta alemán recurrió a una de las excusas favoritas de Pep Guardiola para justificar su fallo: el césped. Tras el partido, el portero declaró que había «una topera» en el césped y eso fue lo que le hizo fallar en el disparo de Vinicius.

«Tengo que decir que esperaba el balón de otra manera, más hacia mi pecho. Se fue un poco más arriba y no esperaba que hubiera una pequeña topera en el césped», declaró Neuer al término del encuentro frente al Real Madrid. El futbolista del Bayern fue uno de los mejores de su equipo en el Santiago Bernabéu, pero su fallo le costó muy caro al cuadro de Thomas Tuchel.

La jugada sucedió así: Vinicius se internó en el área, disparó, el balón le botó delante a Neuer, que no lo consigue atrapar y Joselu está muy rápido para aprovechar el rechace y poner el 1-1 en el marcador. Ese tanto cambió el encuentro por completo, el Bayern se vino abajo y el Real Madrid, acompañado del Santiago Bernabéu, se vino arriba. Los decibelios aumentaron considerablemente en la caldera blanca y tres minutos después, de nuevo por medio de Joselu, haría el 2-1 definitivo.

Tuchel también se pronunció en sala de prensa sobre el error garrafal de Neuer frente al Real Madrid, que supuso el principio del fin del gigante alemán en la eliminatoria. «De 10.000 veces, Neuer para el balón 10.000. Esta fue la 10.001. Está prácticamente descartado que Manu cometa un error. Y lo comete precisamente hoy después de un partido de clase mundial. Eso es muy amargo», señaló el técnico.

Neuer utiliza la excusa de Guardiola

Manuel Neuer ha recurrido a una excusa usada muy frecuentemente por el que fuera su entrenador entre 2013 y 2016, Pep Guardiola. Sin ir más lejos, el de Sampedor utilizó esta excusa después de empatar a tres en el partido de ida de cuartos de final en el Bernabéu: «A mí me gusta ver el cielo, la verdad. El estadio ha quedado impresionante, pero ahora sólo tienen que cuidar la hierba, sólo tienen que mejorar esto. Florentino Pérez sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Real Madrid lo había tenido».

«Que el presidente no se lo tome mal, es un estadio impresionante, una obra increíble. Yo no he pisado el césped hoy, me lo han dicho mis jugadores. Pero que no se lo tome la gente a mal, porque yo he jugado aquí muchas veces y siempre tenían una alfombra. Ahora no está así, pero el estadio es espectacular. Los vestuarios, todo…», añadió.

Otro de los que se quejó del césped tras el partido del City fue Rodri: «El césped no estaba bien. Para la manera que tenemos nosotros de jugar creo que nos ha perjudicado un poco. No ponemos excusas, pero no estaba bien. Muchas veces desde arriba no se ve, a veces parece que un césped está bien y a pie de campo te das cuenta de que no. Se levantaba, no estaba uniforme por así decirlo. El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre ponen las mejores condiciones, en ese sentido no tenemos queja».

Lo cierto es que el Bayern terminó perdiendo por 2-1 y el error de Neuer fue decisivo para que el Real Madrid terminara logrando la remontada. Aunque el meta alemán culpó al césped, la realidad es que cometió un error gravísimo que le ha costado una final de Champions a su equipo.