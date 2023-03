Nacho Fernández atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El jugador del Real Madrid ha regresado a la selección española tras la llegada de Luis de la Fuente al cargo de seleccionador. El defensa tiene su futuro en el aire, ya que acaba contrato el próximo 30 de junio con la entidad madridista y todavía no sabe qué hará.

El regreso

«Con máxima ilusión. Trabajo para venir a la Selección. Soy de los mayores y se me hace raro estar rodeado de ellos. Tienen un futuro increíble. Esa disputa es fruto de la competitividad entre clubes».

Ausencia

«Era complicado. Siempre he trabajado para venir aquí. Estoy en uno de los mejores años de mi carrera y lo estoy demostrando en mi club. Con Luis Enrique venía y por otros motivos dejé de venir, pero eso es pasado. Estoy viviendo el presente».

Jóvenes

«Ahora soy de los mayores. Los veo bien. Estamos contentos de tenerlos en la Selección porque nos pueden ayudar mucho. Tienen un gran futuro».

Luis de la Fuente

«Es muy cercano con todos. Yo no le conocía y ya me habían comentado como era, pero no se han equivocado. Es muy del perfil de Ancelotti. Te da confianza, cariño y está cerca del jugador, que es importante. Lo que más me ha gustado es la ilusión. Viene con muchas ganas de hacer las cosas bien».

Futuro con el Real Madrid

«Lo he dicho muchas veces. Vivo el presente e intento disfrutar. Creo que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. La temporada comenzó siendo muy complicada para mí y todo ha cambiado. Estoy jugando en todos los partidos y he vuelto a la Selección. Que tenga contrato o no con el Real Madrid no cambiaría nada. Si me quedasen dos años sería igual. Cuando acabe la temporada hablo con el club y con mi familia para tomar la mejor decisión».

Salir del Madrid

«Y si el Real Madrid me dice que no cuenta conmigo que hago. Yo a día de hoy soy feliz. La decisión la tomaremos cuando hable con mi club. Si las cosas van como hasta ahora, será tan fácil como en los últimos años».

El sistema arbitral

«Lo que tenemos que conseguir con esta tecnología es que no haya polémica. En el año en el que estamos debemos conseguir que si instalamos esto es para que sea efectivo. Apoyamos al sistema, pero hay que evitar la polémica».

Merecimiento

«En los dos o tres últimos años, en los que he estado a un gran nivel, sí me veía capaz. Pero hay un seleccionador con unos gustos y por circunstancias dejé de venir. Alguna vez en pensado que me encantaría estar en más partidos».

Luis Enrique

«Dejé de venir por motivos deportivos. Nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique».

La oferta

«Para mí es complicado porque no sé lo que es jugar en otro club. Yo lo tengo todo aquí. Estoy seguro de que no estaré en ningún otro sitio mejor que aquí. No se trata de que me den dinero, lo importante es tener la confianza del entrenador. Yo estaba bien y no veía correspondido. No la tengo tomada, pero no cambiaría nada que estuviese un año o dos. Siempre consigo darle la vuelta a la tortilla. Estoy tranquilo. Nunca haría nada que no fuera con el club de la mano».

El Bernabéu

«Es especial cuando me canta. Con el Real Madrid no voy a tener problema de años. Hay que vivir el día a día. Sé que no voy a estar en ningún lado mejor que aquí».

Luis Enrique y su ausencia

«No me gusta estar metido en el lío. Tenía la esperanza de haber vuelto con Luis Enrique y con él estuve muy a gusto».

Gavi

«Es un Clásico y hay de todo, pero sólo es fútbol. Ahora estamos con la selección española y luego pasará lo mismo. Ceballos y Gavi son buenos chavales».

Haaland

«Obviamente que me gustaría jugar con Haaland. A nivel defensivo nos viene bien que no esté, pero es bonito enfrentarse a buenos jugadores. Noruega tiene delanteros muy fuertes. Hay que hacer un gran partido».

Referencias

«Son jugadores que han marcado una época. Son increíbles y lo ganaron todo. Nos encantaría que estuviese aquí. El fútbol va pasando».

Ausencias de Ramos

«Además de compañero, es amigo. Sólo puede hablar bien de él. Ha sido mi referente y para mí el mejor defensa».