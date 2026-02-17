El mundo apuesta por el Real Madrid para ganar la Champions

El Real Madrid sigue siendo el gran favorito para ganar la Champions, a pesar de un rendimiento irregular durante toda la temporada. Desde que arrancó la competición en septiembre, los aficionados de todo el planeta confían en que la Decimosexta descansará en las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu.

Esta confianza se mantiene incluso tras la turbulencia vivida en el club con la destitución de Xabi Alonso y la inesperada caída del equipo al playoff de la máxima competición continental, donde se enfrenta ahora a un Benfica liderado por José Mourinho.

Mientras otros equipos, como el Arsenal, brillan con un récord perfecto en la fase liga, y grandes candidatos como Bayern Múnich o Liverpool exhiben un gran estado de forma, el mundo sigue teniendo fe en el Real Madrid.

Así lo refleja el volumen de apuestas en Betfair para el mercado de Campeón de la Champions League 2025-2026. El Real Madrid encabeza la lista con un 14,45% de las apuestas, seguido muy de cerca por PSG (13,88%) y Barcelona (12,39%). Otros grandes nombres como Arsenal (11,66%), Liverpool (11,01%) y Bayern (9,13%) completan el top-6.

La tabla de favoritos revela varias claves: primero, el aura del Real Madrid como equipo capaz de milagros en situaciones límite, especialmente en Europa, mantiene viva la esperanza entre sus seguidores, sin importar la lógica deportiva. Esto recuerda aquella histórica campaña que les llevó a la Decimocuarta en París ante el Liverpool, superando a rivales como PSG, Chelsea y Manchester City.

También destaca el respeto que despierta el vigente campeón PSG, ganador la temporada pasada tras una espectacular remontada desde la fase de repesca. Curiosamente, a pesar de su impecable arranque, el Arsenal solo es el cuarto en porcentaje de apuestas, mientras que el Atlético de Madrid supera al Inter de Milán, vigente subcampeón.

Cabe aclarar que estas cifras reflejan el volumen de apuestas, no las cuotas finales, que son establecidas por expertos traders tras analizar multitud de variables técnicas y estadísticas para equilibrar el mercado. En definitiva, el planeta fútbol apuesta fuerte por el Real Madrid y sus milagros en Europa, aunque la batalla para levantar la Decimosexta aún está por decidir.