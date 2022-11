Mudryk se sincera sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Mykhaylo Mudryk es una de las grandes noticias para el Shakhtar Donetsk esta temporada. Y es que el joven extremo ucraniano ha sido una de las grandes revelaciones de la fase de grupos de la Champions League donde ha despertado el interés de los grandes equipos europeos como el Arsenal o el propio Real Madrid. Ahora, el jugador de 21 años se ha sincerado sobre su posible fichaje por el conjunto blanco.

«Desde una perspectiva puramente hipotética… si hubiera la opción de ser un jugador de banquillo en el Real Madrid o titular en el Arsenal, probablemente elegiría al Arsenal», reconocía el jugador del Shakhtar, donde ha sumado un total de tres goles y dos asistencias en los seis partidos de la fase de grupos, habiéndose enfrentando al Real Madrid.

A su gran actuación en la máxima competición europea, hay que sumarle los cinco goles y seis asistencias que ha cosechado en las primeras 10 jornadas de la liga ucraniana. Por otro lado, la nueva estrella del conjunto ucraniano recibió una bonita ovación por parte del público del Bernabéu, estadio al que ya visitó el pasado año también en la Champions League: «Estoy agradecido a los aficionados del Real Madrid por darme ese gran reconocimiento», comentó el ucraniano tras recibir esta ovación.

Pese a esta ambigua declaración, Mudryk, en una entrevista para el canal de Youtube de Vlada Sedan, novia de su compañero de selección Zinchenko, retrocede para no decantarse por ningún equipo y no cerrarse de esta manera ninguna puerta de cara al futuro, que parece estar muy lejos de su país: «Pero es una pregunta difícil e involucra muchos factores en mi respuesta. Primero me gustaría saber del entrenador que incluso si no fuera un titular garantizado, recibiría una oportunidad. Esencialmente, necesito escuchar directamente del entrenador cuál prevé que será mi papel».