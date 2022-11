El Bernabéu se prepara para el acelerón final durante el Mundial

El Santiago Bernabéu ha echado el cierre hasta el fin de semana del 29 de enero. En total, el coliseo madridista no tendrá que abrir sus puertas para acoger partidos de fútbol durante los próximos 80 días y en este tiempo la idea del Real Madrid es que las obras avancen notablemente. En el club están convencidos de que por delante quedan dos grandes arreones para terminar la reforma que se está llevando a cabo. Uno será durante la celebración del Mundial de Qatar y otro el próximo verano, donde espera que el nuevo estadio ya sea una realidad.

El calendario ha querido que el Real Madrid no juegue en su estadio durante más de dos meses. Cuando vuelva el fútbol de clubes, entre los días 30 y 31 de diciembre, los blancos jugarán en Valladolid. Luego, ya con 2023 instalado en nuestras vidas, los hombres de Ancelotti disputarán un partido de Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría lejos de casa, visitarán el estadio de La Cerámica en Liga para medirse al Villarreal y, cuando se tenían que ver las caras con el Valencia, se aplazará esa jornada porque los blancos tienen que viajar a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España. A la vuelta, viajarán hasta Bilbao para jugar contra el Athletic en San Mamés. Por lo que no será hasta que se midan con la Real Sociedad cuando vuelvan a jugar en casa.

En este tiempo, las obras acelerarán notablemente. La disputa de los partidos suele ralentizar la reforma, pero como durante más de dos meses no hay ningún partido en el Santiago Bernabéu el objetivo es coger una velocidad de crucero que permita lograr un gran avance en la reforma. El acelerón ya ha empezado y se centrará en aquellas zonas que menos se pueden tocar cuando la temporada está en curso.

El césped bajo la lupa

Durante este tiempo el Real Madrid también se centrará en un césped que empeora partido tras partido. Ante el Cádiz el estado del terreno de juego era muy malo. Con el parón se tratará de recuperar el verde y saber cuál es el causante exacto de que no termine de verse en un estado óptimo. Si la hierba actual no es recuperable, el club tendrá que cambiarla una vez más, aunque no es la idea y esperan poder solucionar una situación que perjudica a los hombres de Ancelotti.