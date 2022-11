Ancelotti bromea: «Le dije a Modric que menos mal que la convocatoria de Croacia ya estaba hecha»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos tiraron de oficio y de la clase de Kroos para sumar tres puntos muy importantes ante los gaditanos. El italiano estaba conforme con el partido de los suyos y cree que lo que pasó entre Rodrygo y Fali fue una agresión.

El partido

«Creo que hemos jugado muy bien hasta el 2-1. Hemos podido marcar el 3-0 con Modric. Te marcan en los últimos minutos y ha sido un sufrimiento innecesario».

Modric

«No se da cuenta. Está un poco perdido. Le he dicho: ‘menos mal que la convocatoria de Croacia ya está hecha’».

Agresión a Rodrygo

«Rodrygo me ha dicho que le han dado un puñetazo. He visto un vídeo y parecía una agresión. Me parecía bastante claro. Es un puñetazo».

Asensio

«Estaba un poco cansado y cargado. No he querido arriesgarlo».

El parón

«Nos viene bien porque no hay otra cosa que hacer. Viene el parón tras un inicio de temporada bueno. Hemos llegado un poco justos, pero hemos cumplido. Ahora tenemos que descansar porque hemos cumplido los objetivos. Nos faltó en muchos partidos el Balón de Oro y hemos llegado un poco cansados».

El césped

«Tendrá tiempo para arreglarlo. El césped siempre ha sido muy bueno».

Cambios

«El equipo estaba bien. Cambiar por cambiar no es mi idea».

Vinicius

«Yo creo que Vinicius está manejando muy bien lo que le está pasando. Lo está manejando bien. Los últimos partidos lo han pegado muchas veces y él ha tenido un buen control. El otro día miraba una estadística que creo que es importante para el futbol español, es el que más rojas ve. Hay muchas rojas que no lo son. No creo que el fútbol español sea más feo que otros. Muchos son pisotones. Hay que tener cuidado por las tarjetas rojas».

El plan durante el Mundial

«Esta noche tenemos buenas noticias. Los tres puntos nos acercan al líder de la Liga. Los que se quedan aquí descansarán hasta primero de diciembre y luego entrenarán. A ver si podemos hacer algunos amistosos. Los que otros tendrán 10 días de descanso».

El VAR

«Habrán tenido argumentos para no analizarlo».

Kroos

«No creo que haya cambiado mucho este aspecto. Su posición casi siempre es la misma. A Tchouaméni le gusta moverse y poco a poco están combinando bien los dos».

Favorito para el Mundial

«Lo voy a ver. Creo que será muy entretenido y competido. Todos los equipos pueden jugar su papel. Mis equipos son donde están mis jugadores. Desafortunadamente Italia no puede ganar».