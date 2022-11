Rodrygo: “La agresión de Fali es una vergüenza, no sé para qué está el VAR”

Rodrygo Goes se quejó amargamente ante la prensa de la dura agresión de Fali y se preguntó para qué existe el VAR si no sirve para condenar este tipo de acciones que debería haberle costado la tarjeta roja al defensa del Cádiz en el Santiago Bernabéu. En cualquier caso, celebró la victoria de su equipo y se mostró preparado para disputar el Mundial de Qatar con la selección brasileña.

Agresión de Fali

«No es un indecente. Lo ha hecho a propósito, Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. No sé para qué está el VAR. Es una agresión que no cabe en el fútbol».

Triunfo clave

«Fue una victoria muy importante y difícil. Pudimos matar el partido y con el gol final fue un poco difícil. Lo importante fue los tres puntos».

Convocado para el Mundial

«Espero que hagamos un gran Mundial. Queremos ser campeones y para mí es un placer jugar con Brasil».