Hazard avisa: «No me quiero ir del Real Madrid, aunque tras el Mundial quizá cambia la situación»

Eden Hazard ha visto en esta Copa del Mundo una vía de escape ante la mala situación que está viviendo con el Real Madrid. El jugador belga no levanta cabeza y tan solo ha jugado en dos de los últimos 12 encuentros del conjunto blanco, repartidos en 71 minutos en total. Ahora, tiene la oportunidad de reivindicarse en este Mundial e intentar demostrar a Carlo Ancelotti que puede ser un jugador muy aprovechable para la segunda parte de la temporada. «No me quiero ir del Real Madrid», ha anunciado el jugador de 31 años.

El capitán de Bélgica ha visto cómo su importancia dentro del equipo se ha visto reducida drásticamente. Pasó de ser el fichaje más caro de la historia del Real Madrid a convertirse este mismo año en el sexto e, incluso, séptimo delantero de la plantilla por detrás de Mariano. Una situación muy complicada tanto para él, como para el propio club: «Quizás mi situación cambie después de la Copa del Mundo», afirma el extremo belga.

Por otro lado, el ex del Chelsea también ha querido ser autocrítico consigo mismo:»Si miramos las dos últimas temporadas, no me merezco jugar. Pero si miramos las 15 últimas, lo merezco. No me he vuelto inútil en dos años», comentaba el capitán belga. «Es mi responsabilidad adaptarme porque he tenido meses complicados en los que no supe mantener el ritmo. Tengo que demostrar que todavía soy capaz de hacerlo. No dudo de mí mismo, pero entiendo a la gente que duda de mí», añadía.

La selección de Bélgica, dirigida por Roberto Martínez se ha concentrado este mismo lunes y el propio Hazard ha hablado en rueda de prensa antes los medios de comunicación: “Quiero jugar, pero es el entrenador quien toma sus decisiones. Acepto, pero quiero demostrarle que merezco jugar más. Cuando no juegas es difícil”.