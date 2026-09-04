Mourinho puede sentar un precedente con Asencio

El expediente abierto por el Real Madrid a Raúl Asencio tras ser multado y perder el carné de conducir por casi cuadruplicar la tasa de alcoholemia permitida ha desencadenado una nueva crisis con respecto al canterano del Real Madrid. La comparecencia de José Mourinho ante los medios ha dejado meridianamente claro que en la entidad de Concha Espina se están contemplando absolutamente todas las alternativas sobre la mesa, aunque la resolución de contrato del canario parece la menos probable en estos momentos y más tras conocer que, tras llegar a un acuerdo con las víctimas, Asencio ha quedado absuelto de los cargos por el vídeo de contenido sexual.

La intervención del técnico portugués comenzó con palabras de reconocimiento hacia la actitud del futbolista en la ciudad deportiva. Mourinho destacó su entrega diaria, afirmando que, cuando no ha estado lesionado, nadie se entrena más y mejor que el central canario, señalando que en el proceso de recuperación actual es el primero en llegar y el último en marchar de Valdebebas. Sin embargo, el discurso del entrenador viró de forma tajante hacia la exigencia que representa el escudo blanco, no sólo cuando el jugador está en las instalaciones del Real Madrid.

Mourinho remarcó de manera inequívoca que un jugador del Real Madrid debe comportarse como tal las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. A juicio del preparador, cualquier actuación realizada en el ámbito privado repercute en el prestigio institucional del club, el cual consideró intocable. El técnico no ocultó su insatisfacción con el comportamiento del zaguero y puso especial énfasis en un concepto determinante: la acumulación de equivocaciones. La matización resulta trascendental, pues errar lo hace cualquiera, pero cometer fallos de forma reincidente cambia radicalmente la gravedad del escenario en opinión de Mourinho.

El incidente del pasado 16 de agosto –en el que el defensor dio una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por aire espirado en un control, muy por encima del límite legal de 0,25– se suma a otros antecedentes y polémicas que rodean al canterano. La sanción penal impuesta al futbolista ha precipitado una actuación disciplinaria por parte de la directiva, que ya tramita un expediente interno cuyas consecuencias definitivas aún están por dictaminarse.

A la espera de que el club resuelva la investigación disciplinaria y aplique las medidas oportunas, la situación contractual y deportiva del central queda completamente en el aire. Cuesta imaginar muchos minutos para Asencio atendiendo a las palabras de Mourinho y la confianza que ha sentido quebrada. Además, este caso le puede servir al portugués para sentar un ejemplo ante el resto de jugadores. Seamos sinceros: Asencio ha sido un jugador transferible durante el verano y el coste deportivo de una medida disciplinaria de Mourinho sería significativamente menor que en otros casos.