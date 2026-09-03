Asencio rompe su silencio tras ser absuelto y responde a Mourinho: «Ahora me toca hablar a mí»

Raúl Asencio ha roto su silencio después de quedar absuelto de un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de un vídeo sexual grabado en Gran Canaria en 2023. El jugador del Real Madrid ha publicado un extenso comunicado en su cuenta de Instagram en el que celebra el desenlace del procedimiento, agradece el apoyo recibido durante estos meses y pide que su absolución tenga la misma repercusión que tuvieron anteriormente las acusaciones contra él.

«Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto», comienza señalando el defensa. La Fiscalía dejó de formular una petición de pena contra Asencio después de que las dos denunciantes ratificaran ante el tribunal el perdón concedido al futbolista. El jugador únicamente estaba acusado de revelación de secretos y no de participar en la grabación de las imágenes. La resolución se produjo tras la comparecencia de las denunciantes ante el tribunal.

Asencio pide que también se cuente su absolución

El central asegura que ha atravesado una etapa muy complicada tanto en el plano personal como familiar. También se refiere a las informaciones y opiniones publicadas antes de que la Justicia se pronunciara, aunque afirma que respeta el trabajo de los medios de comunicación.

«Creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica», explica. Asencio sostiene que siempre confió en que la Justicia «terminaría poniendo las cosas en su sitio» y recibe la resolución con la tranquilidad de poder cerrar una etapa especialmente difícil.

El futbolista agradece públicamente el apoyo de su familia, sus amigos, su agente y sus abogados, además de mencionar expresamente al Real Madrid. «Quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol», señala.

Asencio pide ahora que el desenlace judicial reciba la misma atención que tuvo el procedimiento abierto contra él. «A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención», reclama antes de asegurar que no pretende entrar en polémicas ni mirar hacia atrás.

Arrepentido por la alcoholemia y respuesta a Mourinho

El defensa también aprovecha su comunicado para pronunciarse sobre su reciente condena por conducir bajo los efectos del alcohol. Asencio fue sancionado con una multa de 14.400 euros y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses. El futbolista asume totalmente su responsabilidad y muestra su arrepentimiento por lo ocurrido.

«Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir», afirma. Este episodio provocó que el Real Madrid le abriera un expediente disciplinario y que José Mourinho enviara un contundente mensaje durante la rueda de prensa anterior al encuentro contra el Betis.

El entrenador portugués recordó que un futbolista del Real Madrid representa a la entidad «las 24 horas del día» y aseguró que los comportamientos extradeportivos también afectan al prestigio del club. Mourinho elogió el trabajo diario de Asencio durante su recuperación, pero se mostró especialmente crítico con su acumulación de errores.

El central ha aceptado públicamente el mensaje del entrenador: «Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sÓlo en el campo, sino fuera de él». Asencio cierra su comunicado con un «Hala Madrid» y una última declaración de intenciones: «Que nadie tenga la menor duda».