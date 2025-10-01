Mourinho y el mensaje que le envió Florentino cuando fichó por el Benfica: «Vuelves a…»

José Mourinho ha regresado al fútbol portugués después de dos décadas. El técnico de Setúbal fichó por el Benfica el pasado 18 de septiembre, tras ser despedido del Fenerbahce turco al perder en la fase clasificatoria de la Champions League. En el cuarto encuentro con Mourinho en el banquillo, Las Aguilas sumaron una derrota por la mínima ante el Chelsea en Stamford Bridge. Mourinho, tras el encuentro, reconoció haber hablado con Florentino Pérez de su fichaje por el Benfica. «Me mandó un mensaje diciéndome que está contento porque he vuelto a un club de mi nivel», declaró.

El ex entrenador de Real Madrid y Chelsea, entre otros, ha regresado al banquillo de un equipo histórico del fútbol luso y que siempre compite en Europa. En el club lisboeta, Mou comenzó una exitosa carrera como entrenador que despegó definitivamente en el clásico rival del Benfica: el Oporto. Precisamente, ambos equipos se enfrentan en la próxima jornada de la Primeira Liga portuguesa. El técnico visitará do Dragão y a un conjunto con el que levantó la Champions League en el año 2004.

Desde su salida del Oporto tras levantar la Orejona, rumbo al Chelsea, Mourinho no había vuelto al fútbol de su país natal. Inter, Real Madrid, de nuevo Chelsea, Manchester United, Roma, Tottenham y Fenerbahce. El recorrido del técnico de Setúbal por los banquillos del Viejo Continente ha acabado con su regreso a Portugal. «No tenía la necesidad de volver a casa por la familia. Mi familia está en Londres. Voy a Portugal porque es el Benfica», comentó a los micrófonos de Movistar+ tras la derrota ante el Chelsea.

En dos partidos de la fase de liga de la Champions, el Benfica suma cero de los seis puntos disputados hasta el momento. En la primera jornada, los lisboetas ganaban por 2-0 ante el Qarabag, pero acabaron cayendo de manera sorpresiva con un marcador de 2-3. Un partido que le costó la destitución al técnico Bruno Lage y que desembocó en la llegada de Mourinho al banquillo del equipo.

«Florentino me mandó un mensaje diciéndome que está contento porque he regresado a un club de mi nivel» 🎙️ Mourinho a @eastonjamie.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/8apvagGmde — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

Mourinho se reencuentra con Florentino

La octava jornada de la máxima competición continental deparará un duelo con mucha historia detrás. José Mourinho volverá a enfrentarse al Real Madrid el próximo 28 de enero en Da Luz. Un escenario que trae buenos recuerdos al madridismo, ya que allí se conquistó La Décima, y que será testigo del duelo en los banquillos entre Mourinho y Xabi Alonso. El tolosarra fue uno de los principales apoyos del portugués en el vestuario en sus tres temporadas como técnico merengue.

«Será especial para todos, sobre todo para él. Tuvo tres años muy intensos aquí y fue importante en el proceso. Creo que todavía tiene mucho cariño al club y eso se nota», declaró Alonso en rueda de prensa tras conocerse la noticia del fichaje de Mourinho por el Benfica. El técnico merengue ya se midió a su ex entrenador cuando dirigía al Bayer Leverkusen. Mourinho, por su parte, se enfrentó al Real Madrid por última vez en 2017. En aquella ocasión, los blancos se impusieron por 2-0 al Manchester United en la Supercopa de Europa. El reencuentro entre Mourinho y Florentino está más cerca que nunca.