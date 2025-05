Morientes elige a su entrenador favorito para el Madrid: «Raúl y si no me parecería una falta de respeto»

Fernando Morientes calificó de «incongruencia» y «falta de respeto» que Raúl González Blanco no fuese el entrenador del Real Madrid durante el Mundial de Clubes que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos con el estreno del nuevo formato del torneo. El mítico delantero del equipo blanco fue preguntado acerca del cambio en el banquillo, la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, la cual no recomienda que se produjera antes de la pretemporada.

«El proyecto que muere con Ancelotti y nace con un nuevo entrenador tiene que ser desde el principio con la pretemporada. La mejor opción para el entrenador que llegue, ya sea Xabi Alonso, que parece que puede ser él, es empezar a entrenar con ellos y a dibujar ya lo que quiere desde los entrenamientos para la nueva temporada», afirmó Morientes, negando el Mundial de Clubes como el mejor inicio para el próximo técnico del Real Madrid.

«El caso de la alternativa a quien puede coger los mandos, para mí me parecería una incongruencia no poner al entrenador del Castilla, ya lo hizo en el pasado con Zidane y creo que es el que mejor conoce porque está diariamente con Ancelotti. Yo pondría a Raúl y si no es así me parecería incluso un poco falta de respeto a la figura, no del entrenador del Castilla, sino a la figura de lo que representa Raúl en el Real Madrid», sentenció Morientes en Tiempo de Juego antes del Real Madrid-Celta de Vigo disputado este domingo en el Santiago Bernabéu.

Morientes, Raúl y la opción más factible

«Solari está más que preparado, pero me consta que lo cogería a regañadientes. Es una obligación, si te dicen que cojas al primer equipo no vas a decir que no. Estoy convencido de que él está en otro área mucho más tranquila y a gusto que coger esa responsabilidad de simplemente un mes. Otra historia sería quedarse el año que viene», zanjó, recordando la opción más viable a día de hoy en el Real Madrid para el Mundial, que es la vuelta momentánea del argentino al banquillo.