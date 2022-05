Modric: «Pensar que ganamos por suerte es injusto y nos hace reír»

Luka Modric fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación antes de la vuelta de las semifinales de la Champions que enfrentará a los blancos con el Manchester City en el Santiago Bernabéu. El croata explicó que el ambiente del equipo es muy bueno y reconoció le gusta asumir la responsabilidad.

Ambiente

“El ambiente es muy bueno. Tenemos muchas ganas. Sabemos que es el partido más importante de la temporada y tenemos que hacerlo mejor. Viendo como hemos entrenado estamos preparados para hacer un gran encuentro y ojalá estar en la final”.

¿Qué tiene el Real Madrid?

“Estamos con mucha confianza. Sabemos que en el primer duelo no lo hicimos bien, pero metimos tres goles. Hay que hacerlo mejor. Veremos si es suficiente para estar en la final. Tenemos calidad, carácter y también juega mucho la historia de este club, que es el que más ha ganado. Todo influye mucho. Sabemos qué tenemos que hacer en el Santiago Bernabéu. Todo eso nos hace muy fuerte y no nos rendimos. Es lo que te enseñan cuando llegas aquí”.

Mensaje a la afición

“Lo que tenemos que hacer es salir al campo con mucha personalidad y energía. Tenemos que mostrar que somos el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Hay que meter a la afición desde el principio en el juego”.

Líder

“No sé si es mi mejor año, eso lo tienen que juzgar otros. Estoy contento de mi rendimiento. Quedan unos retos por delante. Siempre quiero tener responsabilidad fuera y dentro del campo. Nunca he evitado tenerla. Siempre quiero ayudar a los compañeros”.

Experiencia

“Seguro que esto es un aspecto importante. Es bonito recordar que hemos ganado cuatro Champions y que podemos llegar a la quinta final. Mañana ya han pasado cuatro años desde la última y es otro partido. Hay que hacer un gran partido. Tenemos buen ambiente y muchas ganas”.

El Manchester City

“No puedo decir si es el más difícil porque hemos jugado contra grandes equipos. Mañana nos espera un rival como el PSG o el Chelsea. No puedo decir que es más difícil, sólo que es un equipo muy bueno y con grandes jugadores”.

¿Qué hay que cambiar?

“Somos conscientes de que lo tenemos que hacer mucho mejor en todos los aspectos del juego. Tanto defensivamente como ofensivamente. Hay que hacer un partido completo para tener opciones. Nos tenemos que ayudar unos a otros, como hemos hecho en otros partidos. Cuando las cosas se ponen mal no dejamos de creer”.

El pasillo

“No pensamos nada. Es un asunto que no nos interesa y del que no quiero hablar antes del partido tan importante que nos espera mañana”.

Rodrygo

“Es un chico especial. Tenemos una relación muy buena. Él ya lo explicó. Cuando me enteré que su padre tenía la misma edad que yo le dije que podría ser su padre y me tenía que respetar. Es muy bueno y me alegro por él. Es muy humilde. Tiene que seguir así. En que cosas le he ayudado es mejor preguntarle”.

Celebración

“Teníamos muchas ganas de ir porque llevábamos cuatro años sin poder celebrar un título con ellos. Desde que terminó nos centramos en el partido contra el City. La temporada no ha terminado y mañana nos espera un gran partido. La gente estará con nosotros y nos ayudarán a superar las dificultades”.

La suerte

“No se le dice nada, que sigan pensando lo que ellos quieran. Esto no se puede hacer por suerte. Se dice que ganamos y no sabemos como, eso es un poco injusto y nos hace reír. No nos importa lo que digan de fuera. Para llegar a estar alturas año tras año no se puede hacer sólo con suerte. Hay que tener calidad, carácter, personalidad y fe. Eso nos hace grandes”.

Casemiro

“La vuelta de Casemiro significa mucho. Es una pieza muy importante para nuestro juego. Es muy bonito tenerle y nos va a ayudar para corregir los errores”.

Ancelotti

“Elegir sólo un aspecto suyo es difícil, pero sobre todo su forma de ser. Siendo muy natural ha vuelto y ha puesto fe en todo el equipo. Significa mucho esto. También tiene calidad, es uno de los más grandes de la historia de este deporte. Tenerlo otra vez de vuelta nos puso muy contentos. En la primera época nos lo pasamos muy bien y ahora queremos seguir ganando cosas importantes. Su forma de ser y como lleva el grupo eso es lo que destaco”.