Milan-Real Madrid: Arbeloa quiere seguir haciendo historia

Álvaro Arbeloa quiere seguir haciendo historia con el Juvenil A del Real Madrid en Europa. El cuadro madridista visita este miércoles, a partido único fuera de casa a partir de las 16:00, al Milan en los cuartos de final de la UEFA Youth League. Los de Arbeloa están en un gran momento de forma y afrontan este duelo con gran ilusión y esperanza de poder pasar a la más que deseada Final Four.

Desde el vestuario madridista transmiten que «son dos partidos de absoluta locura» los que le vienen esta semana al Juvenil A del Real Madrid. Primero el miércoles con la visita al Milan en los cuartos de la Youth League y posteriormente recibiendo al Atlético de Madrid el domingo en Valdebebas en un duelo decisivo por la Liga.

«El equipo está centrado en el Milan y muy motivados con este partido. Saben que es complicado fuera de casa, pero van a por ello», transmiten desde el entorno de la plantilla del Juvenil A de Arbeloa. Después de todo lo que han pasado esta temporada y con el gran momento de forma que atraviesan ahora, saben que su momento para hacer historia ha llegado.

Álvaro Arbeloa quiere volver a hacer historia con el Real Madrid en Milan, una ciudad que le trae buenos recuerdos como jugador del primer equipo del Real Madrid, ya que allí, en San Siro, levantó la Undécima Copa de Europa con el club blanco. Ahora, ocho años después de aquel triunfo, vuelve a Milan para disputar un partido histórico para La Fábrica.

El Juvenil A busca la Final Four

El Juvenil A del Real Madrid visita este miércoles, a partir de las 16:00 en el Centro Sportivo Vismara, al Milan en los cuartos de final de la UEFA Youth League. El campo, cuentan, no está en las mejores condiciones, pero eso no será excusa para un Real Madrid que llega en un gran momento de forma. El duelo será a partido único y el ganador avanzará a la Final Four.

Las semifinales de la UEFA Youth League se disputarán el viernes 19 de abril en sede única y en formato Final Four sin partido por el tercer y cuarto puesto. El ganador del Milan-Real Madrid se medirá como visitante al ganador del Mainz-Oporto. El cuadro italiano alcanzó las semifinales del torneo la temporada pasada y es un rival muy complicado, y más en su casa. Los blancos, por su parte, quieren volver a levantar el título el lunes 22 de abril como ya hicieron en la campaña 19/20.

Los de Arbeloa llegan a este partido con ocho victorias consecutivas desde su eliminación en la Copa del Rey y doce victorias consecutivas en Liga. En la ronda anterior ante el Leipzig, el equipo demostró todo su poderío en este tipo de partidos. La mala noticia para el Real Madrid es que Arbeloa no podrá contar con dos jugadores más que importantes para el equipo blanco: Manuel Ángel e Iker Bravo. Ambos cumplieron ciclo de tarjetas en octavos y son dos bajas de mucho peso, que se unen a la de Nico Paz que tampoco puede jugar porque superó los minutos mínimos con el primer equipo en la fase de grupos de la Champions League.

Gonzalo y Palacios, hombres importantes

Con las bajas que tiene Arbeloa para este partido tan importante, Gonzalo García y César Palacios serán dos de los hombres a tener en cuenta en este partido. El ataque madridista recaerá en estos dos jugadores que están preparados para dar la talla en Milan. Frente al Leipzig en octavos, el primer tanto lo fabricaron entre los dos. También es importante para Arbeloa la recuperación de Pol Fortuny, que ya marcó dos golazos contra el Numancia el pasado fin de semana.

La defensa será otro de los puntos fuertes del Real Madrid en Milan con Fortea, Jacobo Ramón, Joan Martínez y Yusi. Arriba, Hugo de Llanos tendrá más importancia que nunca sin la presencia de Iker Bravo. El Milan, por su parte, llega a esta ronda después de eliminar al Braga en penaltis, un equipo que en fase de grupos le puso las cosas muy complicadas a los blancos. Enfrente, los blancos se encontrarán con un viejo conocido en la defensa italiana: Alex Jiménez. Fue canterano blanco y ahora milita en el Juvenil del Milan, habiendo debutado ya con el primer equipo esta temporada.