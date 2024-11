Melero López y Trujillo Suárez en el VAR se comen un penalti a Rüdiger por agarrón de Torró

Antonio Rüdiger sufrió un penalti claro de Lucas Torró ante Osasuna. El defensa del Real Madrid fue agarrado a la salida de un córner por parte del jugador rojillo, que acabó tirándole al suelo. Sin embargo, ni Mario Malero López, ni Tujillo Suárez desde el VAR consideraron que la acción era merecedora de penalti.

El central alemán se encontraba en busca del remate en el área de Osasuna, en una de las primeras jugadas del partido, puesto que era el minuto 4 de partido. Fue entonces cuando Torró, tratando de evitar que atacara el balón. El jugador de Osasuna le agarró claramente, sujetándole y terminando por tirarle al suelo. Aunque el madridista reclamó penalti, el colegiado hizo caso omiso y no señaló nada.

El Real Madrid reclamó penalti en esa acción, aunque el colegiado no le dio mayor importancia y dejó seguir la jugada. Sin embargo, como se apreciaba en la repetición, la acción era clara. Torró sujeta claramente a Rüdiger, evita que busque el remate de ese balón y termina tirándole al suelo. Pero desde el VAR, en el que estaba Daniel Jesús Trujillo Suárez, no consideró que fuera un error claro de Melero, por lo que no le llamó a que viera el monitor.