Melero López vuelve al Bernabéu: el árbitro del «todo OK, José Luis» y el único que expulsó a Kroos

Mario Melero López vuelve al Santiago Bernabéu para pitar el partido entre el Real Madrid y Osasuna. El colegiado ha arbitrado en 16 ocasiones al conjunto blanco, siendo el único árbitro que expulsó a Toni Kroos en su carrera. Aunque por lo que más se le recuerda es por ser quien dijo la frase «todo OK, José Luis», desde el VAR, a Munuera Montero después de que Vinicius sufriera un claro penalti por parte de Rulli ante la Real Sociedad que quedó en nada.

El andaluz ha arbitrado nueve veces al Real Madrid en el Bernabéu, con un balance de siete victorias y dos empates. En todos esos partidos sólo sacó dos rojas: una al Getafe y otra a Kroos frente al Girona, en 2022. Esa expulsión del alemán fue la única que sufrió en su carrera.

En un partido en el que el Real Madrid acabó empatando a uno contra el Girona, Melero López desquició con sus decisiones a los madridistas. Sobre todo, tras enseñarle dos amarillas a Toni Kroos, que abandonó expulsado el terreno de juego. Era la primera vez que el alemán era expulsado a lo largo de su carrera, algo que no volvió a suceder hasta su retirada el pasado verano.

La acción que le llevó a los vestuarios antes de tiempo fue una faltita cerca del área gerundense para evitar que un rival controlara un balón. Melero López, que minutos antes le había enseñado la primera cartulina, no lo dudó y le sacó la segunda, algo que impidió que el Real Madrid acabara llevándose ese partido.

Aquello provocó que hasta Butragueño mostrara su desacuerdo con la actuación del colegiado. En el club acabaron muy indignados con él, al sentir que siempre que debía tomar una decisión por una acción dudosa, iba en contra del Real Madrid. La prueba la volvieron a tener el pasado curso, cuando amonestó a Camavinga por una surrealista falta, en la que el francés sacó limpiamente el balón.

Melero López indignó al Real Madrid

Aunque por lo que más se conoce a Melero López es por el «todo OK, José Luis». Antes de que se pudieran escuchar los audios del VAR, el CTA mostró algunos en una de sus ruedas de prensa. Uno de ellos correspondía al Real Madrid-Real Sociedad de la temporada 2018-19. En aquel partido, Vinicius se fue solo ante el portero, que entonces era Rulli. El argentino le hizo penalti al trabarle con la mano, pero el árbitro no pitó nada.

En el VAR estaba Melero López. Munuera Montero, desde el césped, esperó a que le dijera si había algo revisable o no y, pese a haberlo, el árbitro que pitará ahora el Real Madrid-Osasuna lo dejó pasar. No sólo eso, sino que le dijo que no había pasado absolutamente nada: «Todo OK, José Luis, adelante».