Medina Cantalejo coloca a un árbitro inexperto para el derbi madrileño más tenso de los últimos años

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha designado a Busquets Ferrer, del colegio balear, para dirigir el derbi madrileño del próximo domingo (21:00 horas) en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Un colegiado de solamente 30 años e inexperto en grandes partidos. Solamente ha dirigido a los madridistas en dos ocasiones y nunca ha arbitrado a los colchoneros.

Mateo Busquets Ferrer, a sus 30 años, está ante su segunda temporada en Primera División. Vista su experiencia y su juventud, podemos hablar de un colegiado inexperto en la élite. Sabiendo eso, Medina Cantalejo y el CTA han decidido colocarlo como árbitro del derbi madrileño de este domingo.

Un derbi madrileño que es sin duda el más caliente de los últimos años. Con Vinicius en el foco, con la afición del Atlético de Madrid lanzando una campaña para acudir con mascarillas al Metropolitano y poder insultar al brasileño y al Real Madrid, y con un pique muy intenso entre plantillas que es la tónica habitual en este tipo de partidos. Lo más lógico hubiese sido designar a un árbitro con experiencia para este duelo.

Busquets Ferrer pitará de esta manera su primer gran partido en la élite. Un derbi madrileño que lo llevará seguro hasta el límite. El colegiado balear también tendrá que lidiar con el criterio del CTA en cuanto a las protestas, sabiendo lo que ha ocurrido en los últimos partidos del Real Madrid, donde los blancos han visto más amarillas por protestar que por juego violento, y conociendo como de caliente es un derbi madrileño.

Un árbitro inexperto para el derbi

Este colegiado balear nunca ha dirigido al Atlético de Madrid. Y al Real Madrid solamente lo ha dirigido en dos ocasiones. La primera fue la temporada pasada en el Santiago Bernabéu con la Liga sentenciada a favor de los blancos. Los de Carlo Ancelotti ganaron aquel partido por 5-0 contra el Deportivo Alavés. La segunda sucedió esta misma temporada en Gran Canaria. En ese partido, el cuadro madridista no pasó del empate a uno frente a Las Palmas.

Busquets Ferrer ya dirigió un derbi madrileño de filiales entre el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla en el Cerro del Espino en diciembre de 2020. El primer filial blanco se llevó la victoria en aquel partido con el trencilla balear como juez del encuentro.

Quién es Busquets Ferrer

Busquets Ferrer ha señalado 24 partidos en la Liga, el último el duelo disputado el pasado domingo en La Cerámica entre Villarreal y Barcelona. El colegiado y su equipo VAR fue protagonista después de anular el segundo gol al equipo amarillo tras un presunto fuera de juego que minutos después se demostró que era con una imagen un tanto dudosa. Anuló dos goles más al Villarreal y le pitó un penalti al Barcelona con ayuda del VAR.

Mateo Busquets Ferrer tiene 30 años y pertenece al colegio balear, ya que procede de Palma de Mallorca. Sus grandes referentes en el arbitraje son Mateu Lahoz y Del Cerro Grande, según dijo en su día en una entrevista. «Mateu y Del Cerro son dos espejos en los que mirarme», dijo a la vez que contó los motivos que le llevaron a decantarse por el arbitraje.

«Jugaba al fútbol en el equipo de mi barrio, un día no tuve una buena actuación y mi padre me dijo medio en broma, medio en serio ‘oye, hazte árbitro’. Eso fue un sábado y el mismo lunes empezaba. Me apunté con mi tío. Siempre me había llamado la atención y cuando empecé se metió el gusanillo. Ahora mismo, además de ser mi trabajo, es mi pasión», explicó en esta entrevista.