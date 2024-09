Mbappé vuelve fresco y hecho un toro

Kylian Mbappé ha vuelto a entrenarse con el Real Madrid con un reto entre ceja y ceja: alargar su racha goleadora este sábado en San Sebastián. El francés quiere volver a mojar contra la Real Sociedad tras su doblete ante el Betis en el Santiago Bernabéu. Para ello, ha vuelto fresco después de un parón de selecciones en el que Francia le ha dosificado en cierta medida, pues del segundo partido sólo jugó 23 minutos.

Ese es el tiempo que duró la participación de Mbappé en el partido contra Bélgica, en el que el combinado galo se reencontró con la victoria (2-0) sin necesidad de recurrir a su mejor futbolista. De esa forma, el delantero podrá vestirse de nuevo la elástica blanca, habiendo disputado sólo un encuentro al completo en los últimos 14 días, algo que en el arranque de temporada es vital.

El Real Madrid está mimando al francés, que aunque lo ha jugado casi todo en sus cinco choques con el equipo blanco, sigue un plan de preparación física estratégico trazado por Antonio Pintus. El italiano se propuso sacar lo mejor del cuerpo de Mbappé y ese seguimiento personal está comenzando a dar sus primeros frutos en Valdebebas.

Mbappé ha vuelto hecho un toro en el regreso de los primeros internacionales al campo de entrenamiento del Real Madrid. El club blanco, como acostumbra, publicó varios vídeos de la sesión de este miércoles, en la que el francés fue protagonista con algunos de sus goles y de sus carreras. Gracias al plan de Pintus, Kylian se está reconciliando con esa chispa que le caracteriza y que lógicamente siempre falta en estos inicios de curso.

En una temporada cuyo calendario es tan largo, se antoja trascendental un seguimiento personalizado a cada futbolista. Mbappé no ha sido menos, al cual Pintus le ha exigido quizá más que al resto en su corta pretemporada. Ese trabajo específico está comenzando a surtir efecto en lo físico y ya sólo falta que explote definitivamente sobre el terreno de juego.

La nariz de Mbappé

Mbappé quiere prolongar una racha que le haga desatarse definitivamente con el Real Madrid hasta llegar al gran objetivo que se puso en su primer día en Chamartín: cumplir con la historia del club y ganar títulos. Para este buen momento que va al alza ha resultado clave la no operación de nariz, algo que también consensuó el jugador con el propio Pintus. Recordemos que el de Bondy se la destrozó en un choque con un defensa de Austria durante el tramo final de su debut en la Eurocopa en Alemania.

«Ya no tengo la nariz rota, ¡así que estoy bien desde la Eurocopa! Mi posición, puedo jugar en las tres posiciones de ataque. No cambia mucho, puedo jugar en las tres posiciones y lo he hecho bien en las tres. Me siento bien. Sinceramente, física y mentalmente estoy bien», afirmó en su última rueda de prensa durante la concentración de Francia.