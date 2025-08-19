Mbappé marca el primer gol de la temporada del Madrid tras provocar un penalti de Juan Cruz

Kylian Mbappé reafirmó su condición de Pichichi de la Liga marcando el primer gol del Real Madrid en la temporada 2025-26 tras provocar un penalti clarísimo de Juan Cruz. El ’10’ madridista adelantó a los suyos en el minuto 51 del partido de la jornada 1 contra Osasuna e inauguró tanto su casillero como el de su equipo en el curso que acaba de arrancar este martes para los de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu.

Mbappé recibió la pelota en banda y tras un regate y otro se metió hasta el área para acabar yéndose de Juan Cruz, por el fue derribado a ras de césped. Él solo se la cocinó y, desde los 11 metros, el francés engañó a Sergio Herrera, que es un verdadero parapenaltis, batiéndole con un disparo raso al palo izquierdo de la portería de Osasuna. El Real Madrid logró adelantarse en el choque tras marcharse al descanso con el 0-0 inicial.

Cordero Vega había perdonado en el descuento de la primera parte otra pena máxima después de que Boyomo empujara y pisara a Vinicius en el mismo movimiento, pero en esta ocasión no le quedó otra que pitar penalti para el Real Madrid. En la anterior, todo el Real Madrid protestó, pero ni el árbitro de campo ni el VAR se detuvieron a revisarla.

Mbappé es el ídolo del Bernabéu

Mbappé no falló, anotó con total tranquilidad y puso el 1-0 en el marcador para acercar a los blancos a los primeros tres puntos de la Liga, convirtiéndose también en el primer goleador de su equipo en el campeonato doméstico y puso a corear su apellido a todo el Bernabéu. Es el gran ídolo de la afición por unanimidad. Su lanzamiento, además, dejó claro quién es el lanzador de penaltis para Xabi Alonso.