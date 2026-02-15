Mbappé, un descanso con prescripción

La rodilla izquierda de Mbappé no está bien. Esa es una realidad innegable. El delantero sufre molestias constantes y no termina de sentirse cómodo. A pesar de ello, hace esfuerzos por estar en el campo y ayudar a sus compañeros, tratando de convivir con el dolor. Sin embargo, la recomendación de los servicios médicos del Real Madrid ha sido clara: Kylian necesita parar, aunque él no quiera. El descanso que experimentó contra la Real Sociedad, viendo el partido desde el banquillo, fue un respiro para los galenos, que cuidan de él con esmero a diario.

«Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes», señaló Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Mbappé arrastra esta dolencia desde finales de 2025, cuando fue suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City. Esa misma mañana, fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre, volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete, y desde entonces ha jugado todo, siempre con la constante preocupación de su rodilla.

Mimar a Mbappé

En el Real Madrid son conscientes de que la rodilla de Mbappé no está al cien por cien. No se trata de una lesión grave, pero le impide sentirse completamente cómodo. Por ello, es habitual que, durante la semana en Valdebebas, realice sesiones específicas para fortalecer y recuperar esa parte de su cuerpo. El galo está dando todo por ayudar a su equipo, pero el riesgo que está asumiendo es evidente.

Ahora, el Real Madrid afronta un tramo decisivo de la temporada, con el playoff de la Champions frente al Benfica y partidos decisivos en la Liga. Los de Arbeloa necesitan la mejor versión de Mbappé, quien, siempre que su físico lo permita, estará sobre el césped. Para ello, todos en Valdebebas están trabajando para garantizar que su rodilla se encuentre en las mejores condiciones posibles y que le permita llegar a final de temporada. Después del Mundial, llegará el momento de descansar y recuperarse por completo.