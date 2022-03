Mbappé declara la guerra a los ultraprocesados y boicotea a la Federación Francesa de Fútbol

Kylian Mbappé ha declarado la guerra a los ultraprocesados. El jugador del Paris Saint Germain decidió ausentarse de una sección fotográfica con los patrocinadores de la selección francesa por una «cuestión ética». El delantero no quiere que se asocie su imagen a productos que pueden ser poco saludables.

En el pliego de sponsors de la Federación Francesa de Fútbol encontramos marcas que podrían ser incluidas en listas negras como la compañía norteamericana de comida rápida KFC, la marca de ‘bollycaos franceses’ Brioche Pasquier o la firma de refrescos Coca-Cola, con quien no hace mucho tuvo una árida polémica Cristiano Ronaldo.

Mbappé no tiene ni la menor de las intenciones de aparecer en ningún anuncio de estas marcas y por eso dio un plantón el martes en una sesión de grabación de anuncios de la Selección Francesa. El jugador se esfuerza para concienciar a los niños de su país sobre la alimentación saludable trabajando como embajador de la empresa de zumos naturales y ecológicos Good Goût.

«Ponen mucho esfuerzo en crear comida buena, saludable y orgánica para los jóvenes. Su filosofía es la misma que la mía, estoy excitado de ayuda al futuro de los niños e inspirarles a tener una vida más saludable y feliz», dijo el jugador cuando firmó esta alianza a principios de 2020.

Victimismo en la Federación

Al delantero de 23 años no le importa exponerse a multas por parte de la Federación Francesa porque dice tener la sartén por el mango. Su abogada Delphine Verheyden fue quien le asesoró para ausentarse de la sesión publicitaria generando un cisma de 90 millones en el país, tal y como explica el mandamás del fútbol francés Noël Le Graët en una carta remitida a Mbappé.

«Habrá una carta de los abogados que se le enviará a él y a su abogado. Veremos punto por punto cuál es el problema. Queremos mejorar las cosas y hacer feliz a la gente, patrocinadores y jugadores. Todos los ingresos se destinan al fútbol amateur y a la formación», dijo el presidente francés, quien rechaza que la imagen de Mbappé vaya a salir deteriorada.

El jugador, por lo pronto, no ha recibido ningún tipo de sanción deportiva por parte de una Federación Francesa de Fútbol que ya vio cómo en 2010 gran parte de su equipo nacional se puso en rebeldía durante la disputa del Mundial. No parece que la cosa pueda llegar hasta ese extremo, pero Mbappé ya ha recibido el apoyo de diferentes asociaciones de nutrición para que sepa que no está solo en esta lucha.