Mbappé adelanta su vuelta y continúa con su puesta a punto

A pesar de que los jugadores del Real Madrid estaban citados para entrenar este martes a las 16:00 horas tras unos días de descanso, varios jugadores han querido adelantar su vuelta como han sido Courtois, Lunin y Mbappé. El francés ha tenido una sesión especial de su programa específico puesta a punto para recuperarse totalmente de sus molestias en la pierna izquierda. Seguirá haciendo trabajo específico el martes, aunque es posible que pueda a trabajar también junto al grupo.

Kylian Mbappé no está al cien por cien. No está lesionado, pero tampoco está todo lo bien que debería. La ausencia de pretemporada le está pasando factura en sus primeros pasos como jugador del Real Madrid. Hasta la fecha, la entidad madridista no ha podido disfrutar de la versión más dominante del jugador francés hasta el momento. Pero el reto es que más pronto que tarde empiece a recuperar su mejor versión.

Por todo esto, se ha quedado en Valdebebas en este parón de selecciones en contra de un país entero. Sólo Deschamps, su seleccionador, ha entendido la decisión de su capitán. Mientras en Francia se le acusa de falta de compromiso, en realidad lo que necesita Mbappé es ponerse a punto para marcar diferencias de nuevo.

Por otro lado, Courtois hizo un entrenamiento especial sobre el césped y posteriormente en gimnasio y fisioterapéutico. En el club destacan que tiene «buenas sensaciones», aunque hasta el viernes no se decidirá si viaja a Vigo para jugar contra el Celta o no. Por otro lado, Lunin ya ha superado su proceso de gastroenteritis y está totalmente recuperado.

Este martes, a las 16:00 horas, los jugadores no internacionales se entrenarán en Valdebebas junto a los jugadores del Castilla. A partir del miércoles se irán incorporando los futbolistas que sí están con sus respectivas selecciones con la vista puesta en el duelo contra el Celta.