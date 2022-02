Mateu Lahoz cortó un ataque prometedor de Fede Valverde, un mano a mano, al entender que el uruguayo se deshizo de Germán Sánchez en una disputa sacando el codo e impactando en su cara. El mediocentro del Real Madrid corría desde su campo hacia un balón en largo y aprovechó su velocidad para plantarse solo delante de Luis Maximiano, pero el árbitro no dejó seguir y señaló la infracción. Una falta que, como se vio en las repeticiones, no existió.

Las imágenes dejaron claro que Valverde, en el forcejeo con el defensa del Granada, no se sirve de su brazo para ganarle la ventaja. Aunque el capitán nazarí acabó en el suelo, no fue por el impacto del codo del uruguayo, si no por la inercia al tratar de frenar al jugador madridista, sin éxito.

En lugar de dejar seguir, ante las dudas más que evidentes y al tratarse de una ocasión clara de gol para el Real Madrid, Mateu Lahoz decidió parar el juego y conceder la falta favorable a los de Robert Moreno. El colegiado tuvo la oportunidad de dejar que la jugada llegase a su fin y, en caso de que Valverde acabase marcando, pedir la revisión del VAR para tomar una determinación y comprobar si realmente hubo codazo del charrúa o no. Sin embargo, optó por señalar lo que a su entender fue una falta que realmente fue inexistente.