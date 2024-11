Mario Hermoso abre la puerta de par en par a regresar al Real Madrid: “Es un honor que…”

Mario Hermoso y el Real Madrid forman una antigua historia de amor. El madrileño llegó a Chamartín en 2006 con apenas 11 años. El adolescente fue desarrollando como jugador en las filas madridistas hasta volar por libre y disputar competiciones internacional al máximo nival.

Desde septiembre, el central forma parte de la Roma. Después de salir libre del Atlético de Madrid, Hermoso decidió cambiar la Liga por la Serie A. En estos cuatro meses de competición han pasado cosas en el club que le formó. Carlo Ancelotti solamente se ha quedado con Rüdiger en el centro de la zaga. Con Militão y Alaba lesionados, el nombre de Mario ha vuelto a sonar en las oficinas blancas. Lo que significa un orgullo para el canterano. «Siempre que te relacionan con grandes equipos es un honor. Yo estuve en su cantera y estoy agradecido de todo lo que aportó en mi formación», ha comentado.

Desde su llegada al Real Madrid, Mario Hermoso pasó por todas las categorías inferiores, incluidas Real Madrid C y Castilla. Sin embargo, tras una cesión en el Valladolid (2015) y un regreso a la capital, el zaguero no pisa Valdebebas desde su salida al Espanyol, en el verano de 2017. En Cataluña, el defensa ha confirmando su potencial y dos años después, el Atleti llamó a la puerta. A pesar de ser el eterno rival de la capital, Mario aceptó regresar ‘a casa’. En cincos años vistiendo la elástica rojiblanca, Hermoso disputó 174 encuentros y ganó una Liga. En septiembre, tras alargar su mercado, el madrileño se unió a la Roma, su primera experiencia fuera de España.

Hermoso nunca probó las mieles del primer equipo del Real Madrid. Cuando se le preguntó si a veces el club tiraba más por la «cartera que la cantera», el central se mostró contundente. «A mí me pasó. No pude tener continuidad en el primer equipo, pero eso me permitió ir al Espanyol y estoy muy orgulloso de mi paso por Barcelona. Di todo lo que tenía y ellos a mí. Siempre tendré un recuerdo espectacular y me he sentido muy querido. En el Madrid hay chicos en la cantera con gran potencial. Ojalá puedan aprovechar la oportunidad si la tienen», comentó.

Sin embargo, en su entrevista con el Diario AS, el zaguero no cierra la puerta a un posible regreso a España. «Tengo 29 años, la mayor parte de mi carrera ha sido en España, me gusta el fútbol de La Liga y estar en tu país hace todo más sencillo. No puedo cerrar la puerta de volver a España», zanjó.

Es poco probable ver a Mario Hermoso de blanco, pero nada es descartable habida cuenta de que comparte agente con el técnico Ancelotti. Tras la rotura de cruzado de Militão contra Osasuna el fin de semana pasado, el Real Madrid se vio en apuros. No obstante, llegó un héroe y procedente de La Fábrica. Raúl Asencio pidió paso para la cantera tras sustituir al brasileño. Asistencia en doce minutos a Bellingham tras estrenarse con los mayores y en el Santiago Bernabéu. El canario realizó un sólido partido y todo apunta a que compartirá zaga, o por lo menos hasta que vuelva Tchouaméni, con Rüdiger. Respuesta el domingo 24 en Butarque.

A parte de Mario Hermoso, otros nombres han sonado. Olivier Boscagli (PSV), Aymeric Laporte, incluso un posible regreso de Sergio Ramos… la realidad es que, por ahora, no habrán fichajes. Carlo Ancelotti va a tener que tirar de cantera. En el lateral derecho, igual. Aunque estén Fortea y Lorenzo Aguado, parece ser que el técnico italiano colocará a Fede Valverde en la posición de Lucas Vázquez y Carvajal. Hasta enero, las soluciones serán o de la plantilla actual o del centro de formación, pero porque no hay más soluciones.