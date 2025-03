Mariano vuelve a lo grande tras 10 meses sin jugar como profesional

Mariano Díaz ha vuelto con gol tras 10 meses sin jugar como profesional. El ex delantero del Sevilla y Real Madrid, entre otros, saltó este martes al terreno de juego más de 300 días después de su último partido como profesional con la selección dominicana de fútbol en un encuentro amistoso contra Puerto Rico en el Estadio Cibao FC, en Santiago (norte), y lo hizo de la mejor forma: con gol.

El delantero hispanodominicano, de 31 años, salió como titular en el once inicial rompiendo así esa larga racha sin jugar como profesional, desde que el 26 de mayo pasado se enfrentara en las filas de su último equipo, el Sevilla, al Barcelona. Desde el inicio del encuentro, Díaz mostró sus ganas de gol y en el minuto 4 ya tuvo su primera oportunidad. Lo intentó una y otra vez hasta que finalmente consiguió inaugurar el marcador en el minuto 20.

Con muchas ganas de gustar, Mariano contribuyó decisivamente al 2-0 final, y su juego y su calidad fueron premiados con aplausos cuando, en el minuto 87, fue cambiado y abandonó el césped. Pese a que lleva sin club desde el pasado verano, Díaz fue convocado por el técnico del combinado dominicano, el argentino Marcelo Neveleff, para los amistosos frente a Puerto Rico (allí no jugó el pasado día 21 en un encuentro que acabó con un 2-2 en el marcador) y fue esta madrugada del martes al miércoles cuando finalmente saltó al terreno de juego.

Desde 2013 el también canterano y ex jugador del Real Madrid no se enfundaba la camiseta de República Dominicana (entonces disputó un amistoso contra Haití en el que metió un gol), aunque sí estuvo en la prelista de los Juegos de París 2024, pero finalmente fue descartado por el entonces seleccionador del equipo olímpico, el ex jugador del Atheltic Club Ibai Gómez. El lunes Díaz se declaró «muy emocionado de volver a vestir esta camiseta» y representar a República Dominicana, para añadir: «Espero que sea con victoria en el próximo partido».

Nacido en Premiá de Mar (Barcelona, noreste de España) en agosto de 1993, de madre dominicana, tras empezar como infantil en clubes catalanes, inició su carrera profesional en 2011 con el Badalona para ser fichado luego por el Real Madrid para sus distintas categorías y terminar vistiendo la camiseta del primer equipo en 2016. En 2017 pasó al Olympique de Lyon francés y, un año después, volvió al Madrid hasta recalar en 2023 en el Sevilla, en el que estuvo una temporada, durante la cual disputó solo 13 partidos oficiales con ningún gol en 320 minutos. Desde que abandonó el club hispalense en verano de 2024, Mariano Díaz no había vuelto a vestirse de corto como profesional.