Marcelo sobre su hijo Enzo: «Tiene 15 años y espero que sea futbolista pero, si no, no pasa nada»

Marcelo compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras jugar el Corazón Classic Match con las leyendas del Real Madrid junto a otros legendarios jugadores como Kroos, Raúl, Pepe, Buyo, Varane… El ex lateral brasileño tocó todos los temas de actualidad futbolística y habló de su hijo Enzo, que está despuntando en la cantera blanca.

«Me da mucha alegría volver a vestir la camiseta del Real Madrid. Me vienen muchos pensamientos bonitos. He disfrutado mucho hoy. No todos los jugadores tienen la suerte de jugar en el Madrid tantos años y luego volver a vestir la camiseta jugando con tantas leyendas. Para mi es un honor», comenzó declarando Marcelo tras ser partícipe de este Corazón Classic Match.

Marcelo también valoró la proyección de su hijo Enzo: «Tengo una carrera y tengo una experiencia. Es un chico que trabaja mucho. Pero todo lo que sale en redes sociales no entra en su cabeza porque él sabe lo difícil que es jugar al fútbol. Tengo otro pequeño que sigue los mismos pasos. Pero sin dejar los estudios. Hay un montón de cosas y todavía tiene 15 años. Espero que sea futbolista, pero sino, no pasa nada. Gracias a Dios mi mujer y yo tenemos una buena cabeza y va a seguir estudiando».

«Seguro seguiré apoyando a Ancelotti. Le deseo toda la suerte del mundo. Está con mi Selección, si no gana se lo voy a decir. Oye hay que ganar», confirmó Marcelo sobre el nuevo proyecto de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil.

«Hay muchos jugadores con facetas diferentes que son muy buenos en el lateral izquierdo. Nuno Mendes, Hakimi puede jugar en el izquierdo también… Tenemos muy buenos también en el Madrid. Fran y Mendy. Estamos bien. Veo muy bien al equipo para el Mundial de Clubes. Siempre será favorito», comentó el ex jugador del Real Madrid.