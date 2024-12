El maratón de Valverde con el Real Madrid en 2024

Valverde pondrá punto final a su particular maratón en este 2024 con el Real Madrid. El uruguayo suma, hasta la fecha, 4.531 minutos en este año que encara sus últimos días. A esto se debe añadir que ha disputado nada más y nada menos que 53 partidos. Es decir, pondrá punto final a este año con 54 encuentros disputados, ya que ante el Sevilla pondrá el broche a 12 meses simplemente espectaculares.

Valverde no se ha perdido ni un solo partido por lesión esta temporada, mientras que sólo se quedó sin jugar ante el Granada en el tramo final de la pasada Liga, cuando el título ya estaba decidido. Este curso lo ha jugado absolutamente todo, demostrando el compromiso y el nivel físico de un jugador diferencial

«¡No! Yo quiero seguir jugando. Uno intenta descansar y alimentarse bien, para estar recuperado el próximo día. Claro que, a veces, la cabeza puede explotar. Tras San Mamés, por ejemplo, me costó mucho dormir, porque no estoy acostumbrado a vivir estos momentos. A mi mujer le decía que podía estar un poco cansado psicológicamente y ella me dijo que nada de hundirse, que soy un capitán y debo poner el pecho a todo esto. Mi prioridad es que el equipo vea que, por más que haya errores, siempre hay que salir adelante. Es un orgullo vestir esta camiseta, defender al mejor equipo del mundo», aseguraba Valverde en Bérgamo al ser preguntado si él no necesitaba descansar.

Valverde es capital para Ancelotti

Ancelotti se deshace en elogios hacia su jugador siempre que tiene ocasión. No es para menos. Un futbolista especial, que sólo mira por y para el equipo. Para el entrenador italiano es una pieza insustituible, igual que pasa sus compañeros. Es el guardaespaldas del lateral derecho, es el encargado de tapar cualquier agujero del centro del campo, echa una mano cuando se le requiere en ataque y, sobre todo, es pura calidad. Un talento que en el Real Madrid se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Pero este rendimiento espectacular tiene mucho trabajo por detrás. Valverde es un profesional desde que se levanta hasta que se acuesta. Está obsesionado con seguir mejorando y rendir en el Real Madrid, el club de su vida junto a Peñarol. «Es un animal», aseguran los que le rodean en el día a día.

«No ha cambiado mucho su vida desde los últimos años. Sabe que siempre tiene que estar al máximo porque su posición en el campo así lo exige», explican. «Cuida mucho la dieta, el trabajo físico y, en especial, el descanso. Para él la siesta es muy importante», añaden aquellos que le rodean en el día a día.

Valverde es un ejemplo de profesional. Un pulmón inigualable. Sube, baja, ayuda, toca, corta, crea y genera peligro. Siempre está al servicio del equipo y, sobre todo, de las necesidades de Ancelotti. El italiano sabe que siempre puede contar con él porque siempre le responde.