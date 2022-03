Mallorca - Real Madrid: horario y dónde ver online en directo y por TV el partido de Liga Santander.

El Real Madrid regresa a la competición liguera visitando Son Moix para medirse al Mallorca en el choque correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander. El conjunto madridista llega a las Islas Baleares en pleno subidón después de firmar una remontada épica frente al PSG en el partido intersemanal de la Champions League, lo que les permite estar en la siguiente ronda de la máxima competición continental.

Los futbolistas del Real Madrid vuelven a vestirse de corto después de que el pasado miércoles firmasen una de las noches más mágicas e históricas de la historia del club. El hat-trick de Karim Benzema sirvió para remontar al PSG de los Mbappé, Messi, Neymar y compañía y avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Puede ser uno de esos partidos que son un punto de inflexión con los que se mejora la versión del equipo, que actualmente es líder de la Liga Santander.

Y es que, además, el Sevilla pinchó en su visita al Estadio de Vallecas, donde no pasó del empate 1-1. Pese a las continuas protestas de Julen Lopetegui los hispalenses volvieron a perder una oportunidad de oro para meter presión al Real Madrid. Pese a esa igualada, los de Carlo Ancelotti tendrán presión, ya que una victoria mete, si ya no la tenían, la Liga Santander en el bolsillo y sólo una catástrofe o debacle harían que el cuadro blanco no cantase el alirón al término del curso.

Para eso tendrán que ganar al Mallorca en Son Moix. El conjunto que entrena Luis García Plaza está peleando por la permanencia y llega al choque fuera de puestos de descenso, pero a muy poquitos puntos de la zona roja de la tabla clasificatoria. Es por ello que afrontan este encuentro como una final para poder seguir vivos en la lucha, mientras que creen que el Real Madrid, tal vez, también tenga puesta la mirada en el choque del próximo domingo frente al Barcelona, un Clásico que se disputará en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver por televisión en directo y online el partido?

El Mallorca – Real Madrid se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Mallorca – Real Madrid, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido de la jornada 28 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Mallorca – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega el Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Mallorca en el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Mallorca – Real Madrid?

El estadio de Son Moix acoge este lunes 14 de marzo a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander entre el Mallorca y el Real Madrid.

¿Quién arbitra el Mallorca – Real Madrid?

El colegiado designado para el partido del estadio de Son Moix de este lunes entre Mallorca y Real Madrid es José María Sánchez Martínez. En el VAR estará David Medié Jiménez.