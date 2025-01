Un madridismo universal: «El Real Madrid es el mayor embajador de España»

Florentino Pérez insiste en que el madridismo es global, y en eventos como la Supercopa de España, que se realiza a miles de kilómetros de nuestro país por motivos económicos, específicamente en Yeda, Arabia Saudí, se puede constatar rápidamente. En esta cuarta edición de este torneo en Oriente Medio, los aficionados del Real Madrid han vuelto a ganar por goleada. Es habitual. Y esta vez no ha sido diferente.

Si en la semifinal que enfrentó al Athletic y al Barcelona llamó la atención lo desangelada que estaba la grada, en el duelo entre el Real Madrid y el Mallorca fue todo lo contrario. El estadio estuvo casi lleno y se vivió una fiesta en la que los madridistas de esta parte del mundo se divirtieron a lo grande. El King Abdullah Sports City fue un mini Bernabéu que quiere volver a rugir en la final contra el Barcelona.

OKDIARIO habla con Carlos Baldó, ingeniero informático gaditano que lleva una década viviendo en Arabia Saudí y que ayudó a impulsar la Peña Oficial Madridista Blancos KSA. «Nosotros somos la peña anfitriona, Blancos KSA, la peña oficial del Real Madrid en Arabia Saudí. Empezamos en 2018, y ahora somos alrededor de 2.000 miembros. Nuestra labor es enlazar todas las peñas del mundo árabe, y contamos con una presencia muy activa en el Reino», afirma junto a sus colegas de la Peña Madridista El Aaiun, del Sahara Occidental.

También nos comenta que, además de los miembros locales, reciben a peñas de países como Qatar, Omán, Líbano, Irak, Jordania, Libia, Marruecos y Yemen. Esto demuestra lo grande que es la familia madridista en esta zona del mundo.

«El Real Madrid es el mayor embajador de España fuera del país. No importa dónde estés, cuando dices que eres de España, la pregunta siempre es la misma: ‘¿Real Madrid o Barcelona?’. Aquí, el Madrid es el que llena los estadios. Es un equipo que despierta pasiones, no solo en Europa, sino en todo el mundo», comenta Carlos.

El vínculo del Real Madrid con sus aficionados árabes parece profundizarse más allá del mero fútbol, como nos comparte: «Aquí, el Madrid no es solo un equipo, es una religión». En países como Bangladés, Pakistán o incluso en lugares donde el fútbol no es el deporte principal, el Real Madrid es conocido. En Pakistán, por ejemplo, el cricket es el deporte nacional, y, sin embargo, un amigo mío empezó a aficionarse al fútbol solo por el Madrid. Incluso cuando le traje una camiseta amarilla del Cádiz, me dijo que no era ‘real’ porque no era blanca, como la del Madrid. Es algo increíble», relata entre risas.

Un mini Bernabéu en Arabia Saudí

Carlos nos explica cómo se vive el fútbol en esta parte del mundo: «Lo que se vive aquí es una auténtica fiesta. El ambiente en la semifinal contra el Mallorca en el estadio fue algo que rara vez se ve en el Bernabéu. La grada de animación, con megáfonos y tambores, creó una atmósfera única. El entusiasmo de los fans locales es tan grande, que incluso nos dan lecciones a nosotros sobre lo que significa ser madridista. Conocen a los jugadores, conocen las ciudades de España por el Real Madrid, y eso es lo que hace que la experiencia sea tan especial».

La pasada temporada, cuando el Real Madrid ganó la Supercopa, Rodrygo, Bellingham y Vinicius se hicieron una foto con una pancarta de esta peña: «Rodrygo la vio, y luego Bellingham nos pidió que se la dejáramos para la foto. Finalmente, decidimos regalarla, porque, al fin y al cabo, es para ellos. Se la quedó Bellingham. Fue un gesto que para nosotros fue un honor, pero también una muestra de lo unidos que estamos con los jugadores».

Devoción por Florentino Pérez

Al ser preguntado sobre cómo se percibe al Real Madrid en este país, Carlos lo define a la perfección: «El Real Madrid es el mejor equipo del mundo, eso es lo que nos dicen siempre. Aquí no hay otro equipo que se compare. Es más que un club, es una leyenda».

Para finalizar, Carlos habla de la auténtica devoción que sienten por Florentino Pérez: «Para ellos, Florentino es casi un dios. El amor por él es tan grande que muchos han cambiado su foto de WhatsApp por una con él. Para nosotros, Florentino ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado aquí».