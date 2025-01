Arabia sube la apuesta por Vinicius

Arabia Saudí no se olvida de Vinicius Junior, más bien todo lo contrario. Desde Oriente Medio siguen tratando de convencer al jugador del Real Madrid con lo que más tienen, que no es otra cosa que dinero. En las últimas semanas, coincidiendo con el aterrizaje de los madridistas en Yeda para disputar la Supercopa de España, las conversaciones con su entorno se han retomado, aunque, por el momento, la gente que rodea al madridista tiene claro que su futuro pasa por seguir creciendo de blanco.

Arabia Saudí, no obstante, no pierde la esperanza de atraer para su fútbol al que es considerado para muchos, entre ellos para la FIFA, que le otorgó el pasado 17 de diciembre el trofeo The Best, el mejor jugador del planeta. Por ello, en estos últimos acercamientos a su entorno, han mejorado la oferta que pusieron encima de la mesa el pasado verano. Todo sea por cumplir el sueño saudí.

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia con Vinicius para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluye también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que, se disputará en Arabia Saudí. En estas nuevas conversaciones, el salario mejora, siendo ampliamente el jugador mejor pagado del planeta.

Vinicius y su entorno saben perfectamente que la propuesta, que no oferta, que por el momento está poniendo Arabia Saudí encima de la mesa es muy complicada de rechazar, pero, hasta el momento, tienen claro que su futuro pasa por jugar en el Real Madrid, aunque son plenamente conscientes de que seguirán insistiendo y por dinero no será.

Vinicius quiere más

Hay que recordar que OKDIARIO ya contó que Vinicius quería ser el mejor pagado dentro del vestuario del Real Madrid. La idea es que no llegue a 2026 sin haber ampliado su contrato y en este momento es cuando el brasileño, junto a sus representantes, tienen claro que deben pedir lo que ellos creen que merecen tras lo hecho en el Real Madrid en estos.

Vinicius quiere un salario de megacrak. Un sueldo que le convierta sin discusión en el jugador mejor pagado del Real Madrid. Por ello, la idea es que en el que puede ser su gran contrato como jugador blanco, ya que firmaría a los 25 años por cinco temporadas, la entidad presidida por Florentino Pérez le eleve a un escalón nunca antes visto en la historia del club. Es decir, superando lo que cobra Mbappé en sueldo y prima.

Mbappé gana en el Real Madrid 15 millones de euros en sueldo, pero, además, durante los próximos cinco años, lo que dura su contrato, recibe una cantidad que ronda los 25 kilos en prima de fichaje. Y es que, el jugador llegó libre este verano al club blanco. Por lo tanto, cada temporada se embolsa unos 40 millones, una cantidad a la que quiere aspirar Vinicius.

Enfrente está un Real Madrid que no ve claro este salario. De hecho, se antoja complicado que el club blanco acepte tal cantidad. De hecho, superaría los 35 millones que cobraba Cristiano Ronaldo y que no se vieron mejorados en 2018, cuando el portugués decidió hacer las maletas rumbo a la Juventus. La entidad madridista tiene una perfecta escala salarial que nunca ha roto ni romperá, ya que es uno de los pilares de la viabilidad económica del club.