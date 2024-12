Vinicius también quiere ser The Best en el Real Madrid

Vinicius Junior quiere más. El brasileño sigue dando pasos hacia adelante en su carrera vistiendo la camiseta del Real Madrid. La que defiende desde ya un lejano 2018. Muchas cosas han pasado desde aquellos primeros meses en los que alternaba el Castilla con el primer equipo blanco, pero lo más destacable es que no ha dejado de progresar hasta convertirse en el mejor jugador del mundo. Un reconocimiento que recibió de parte de la FIFA el pasado 17 de diciembre, al ganar el premio The Best. Una distinción que quiere que se vea traducida en una mejora contractual.

Vinicius renovó su contrato con el Real Madrid oficialmente en octubre de 2023, aunque la firma la rubricó muchos meses antes, la extensión de contrato hasta 2027 no se hizo oficial hasta mucho después. Una manera de actuar muy habitual del conjunto blanco. En ese momento, vio como su sueldo aumentó notablemente, ya que pasó de percibir una cantidad de 1,5 millones de euros por curso a estar cerca de los 10 kilos por temporada. Este verano, tras ganar su segunda Champions, en la que volvió a ser capital, pasó a cobrar 15 millones. Una mejora de sueldo sin ampliación de contrato que le igualaba con Mbappé. Bellingham también vio mejorado su salario al nivel del brasileño y el francés.

Pero Vinicius y sus representantes son plenamente conscientes de que el próximo verano se deben empezar a sentar con el club para estudiar una nueva renovación. La idea es que no llegue a 2026 sin haber ampliado su contrato. Y en este momento es cuando el brasileño, junto a sus representantes, tienen claro que deben pedir lo que ellos creen que merecen tras lo hecho en el Real Madrid en estos.

Vinicius quiere un salario de megacrak. Un sueldo que le convierta sin discusión en el jugador mejor pagado del Real Madrid. Por ello, la idea es que en el que puede ser su gran contrato como jugador blanco, ya que firmaría a los 25 años por cinco temporadas, la entidad presidida por Florentino Pérez le eleve a un escalón nunca antes visto en la historia del club. Es decir, superando lo que cobra Mbappé en sueldo y prima.

Mbappé gana en el Real Madrid 15 millones de euros en sueldo, pero, además, durante los próximos cinco años, lo que dura su contrato, recibe una cantidad que ronda los 25 kilos en prima de fichaje. Y es que, el jugador llegó libre este verano al club blanco. Por lo tanto, cada temporada se embolsa unos 40 millones, una cantidad a la que quiere aspirar Vinicius.

La escala salarial del Real Madrid

Enfrente está un Real Madrid que no ve claro este salario. De hecho, se antoja complicado que el club blanco acepte tal cantidad. De hecho, superaría los 35 millones que cobraba Cristiano Ronaldo y que no se vieron mejorados en 2018, cuando el portugués decidió hacer las maletas rumbo a la Juventus. La entidad madridista tiene una perfecta escala salarial que nunca ha roto ni romperá, ya que es uno de los pilares de la viabilidad económica del club.

Al mismo tiempo, Arabia Saudí insiste en convertir a Vinicius Junior en su gran reclamo, mirando hacia 2034, fecha en la que el país árabe organizará el Mundial de selecciones. Por ello, los responsables deportivos y financieros del PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí que maneja los cuatro grandes clubes de fútbol, han continuado manteniendo contactos con el entorno del jugador con la intención de proponer diferentes propuestas que cautiven a un jugador que, hasta el momento, tiene muy claro que quiere seguir triunfando de blanco.

Emisarios saudíes se han reunido con el entorno del jugador en Londres, en las que han mantenido la suculenta oferta en la que llevan trabajando desde el mes de enero, en diferentes ocasiones. Esta propuesta reportaría en Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid. Además, la propuesta del PIF para que el brasileño del paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluye también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que, como hemos dicho anteriormente, se disputará en el país saudí.

No gustó su no presencia contra el Sevilla

Vinicius no participó en el partido contra el Sevilla debido a una sanción. El brasileño vio una amarilla por protestar contra el Rayo Vallecano, que conllevaba premio. Ancelotti decidió darle vacaciones el viernes 20 de diciembre y el jugador no dudó en hacer las maletas e iniciar sus vacaciones lejos de la capital de España. En concreto, en Miami. Por lo tanto, no estuvo presente en el último partido del año en el coliseo madridista y no ofreció en trofeo The Best a la afición. Esta decisión gustó muy poco en la cúpula madridista, especialmente en las esferas más altas.