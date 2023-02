El Real Madrid no estará en los premios de la FIFA que se celebran en París este lunes. El conjunto madridista sólo mandará a Emilio Butragueño como representante institucional a los The Best, pese a contar con tres nominaciones a los premios gordos que se entregan en la capital parisina. Karim Benzema, Thibaut Courtois y Carlo Ancelotti son candidatos a los galardones a mejor jugador, portero y entrenador de 2022, pero ante el protagonismo de Argentina, que apunta a colmar todos los premios, no estarán presentes en la Sala Pleyel parisina.

«Hay que entrenar. Nada de fiestas», afirman desde la entidad blanca. A pesar de la gran temporada que realizaron el pasado curso, en el que obtuvieron el doblete Liga-Champions, además de la Supercopa de España y de Europa, el club no contará con el reconocimiento de la FIFA. Messi, Dibu Martínez y Scaloni serán los ganadores en sus respectivas categorías, lo que ha motivado que, ante la presencia del Clásico copero en el horizonte, el Madrid priorice en prepararlo.

El conjunto madridista viene de recortar un punto al Barça en la Liga tras el tropiezo culé en Almería y, después de verse las caras hace apenas un mes y medio en Arabia Saudí, volverán a medirse a su eterno rival en Copa del Rey. La ida de las semifinales se disputará el jueves en el Bernabéu, lo que ha provocado que el conjunto blanco se centre en el partido y no mande a sus jugadores a la entrega de premios que se celebra en París.

Además de los citados, los madridistas optan a meter a cinco jugadores en el mejor once del año y aquí sí que obtendrían representación. Courtois y Benzema están nominados junto a Rüdiger, Modric y Valverde, pero ni por esas la entidad ha decidido que viajen a la capital francesa. Únicamente estará Butragueño, en representación del club.