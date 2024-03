Madrid da otra lección al fútbol europeo

Madrid vuelve a situarse como la ciudad futbolística más importante de Europa. A ser la única ciudad que tiene dos equipos en los cuartos de final de la Champions League se une también la confirmación de que está preparada para todo tipo de retos logísticos y de seguridad.

Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán la misma semana en la capital de España la ida de cuartos de la Copa de Europa. Los blancos jugarán el martes 9 de abril ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los rojiblancos, por su parte, disputarán su duelo ante el Borussia Dortmund en el Cívitas Metropolitano el miércoles 10 de abril.

Durante varias horas de este viernes, día en el que se conocieron los emparejamientos de cuartos de Champions, se especuló con la idea de que se cambiara el orden de algunas de estas dos eliminatorias por cuestiones de seguridad. Eso es lo que pasó en Manchester en el año 2019.

En aquella ocasión, también en la ronda de cuartos, la UEFA cambió el orden de los partidos entre Manchester United y Barcelona para que ese duelo en Old Trafford no coincidiera con el Manchester City-Tottenham. Se modificó no por decisión de la UEFA sino porque las autoridades de la ciudad inglesa comunicaron que no podían garantizar la seguridad en la ciudad si sus dos equipos, City y United, jugaban la misma semana, es decir, martes y miércoles.

En otras ocasiones ocurrió algo similar con Milán, aunque en la ciudad italiana entran otros factores ya que los dos equipos de allí -Milan e Inter- juegan en el mismo estadio. Y eso imposibilita que jueguen como local en Champions la misma semana por otros temas más allá de la seguridad.

Madrid resuelve problemas a la UEFA

El principal asunto en este tipo de conflictos, que son muy relevantes a nivel futbolístico al ser un cambio de orden en partidos de ida y vuelta, es que ciudades como Manchester no pudieron garantizar tener a dos aficiones extranjeras en su territorio. Y en eso Madrid ha demostrado que es un ejemplo para toda Europa.

En los últimos años la capital de España ha sido un ejemplo en cuestiones de seguridad relacionadas con el fútbol. En 2014 ya Madrid organizó sin problemas dos partidos consecutivos de Copa de Europa, en aquella ocasión de semifinales. El martes se disputó un Atlético-Chelsea y el miércoles un Real Madrid-Bayern.

En 2022 también pasó lo mismo. En cuartos de esa edición de la Champions el Real Madrid recibió al Chelsea el martes y el Atlético al Manchester City el miércoles. También las autoridades policiales aseguraron en todo momento la seguridad en Madrid, donde apenas hubo problemas. Que coincidan dos grandes aficiones extranjeras, más las dos propias locales, no ha sido problema en la capital de España.

Así, lo que Manchester no fue capaz de garantizar hace cinco años -y por eso no pudo haber dos aficiones visitantes en la ciudad en días consecutivos- sí lo hace Madrid y de forma continua. Y esa garantía de seguridad de las autoridades españolas salva también a la UEFA, que de esta forma no tiene que cambiar partidos, lo que conlleva.

La ciudad que manda en la Champions

A este importante asunto se une que Madrid es la única ciudad que tiene a dos equipos en cuartos de Champions. Real y Atlético representan a la capital de España en una ronda en la que también están el Barcelona, el PSG, el Borussia Dortmund, el Manchester City, el Bayern de Múnich y el Arsenal.