Macron confía en que Mbappé esté en los Juegos y da una pista: «Espero que su club le deje»

El presidente de la República, Emmanuel Macron, no se rinde con vistas a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital de su país, una cita en la que espera que Kylian Mbappé sea el abanderado de Francia y dispute el torneo sub-23 de fútbol. Además, con sus palabras dejó caer lo que es un secreto a voces, y es que el todavía jugador del Paris Saint-Germain dependerá de la decisión del Real Madrid, que hasta ahora es no ceder a sus futbolistas galos: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy.

«Espero que el club le permita disputarlos», respondió Macron al ser preguntado por si Mbappé estará en la villa olímpica, sin decir el nombre del equipo encargado de optar por dejarle ir o no. «Vamos a hacer todo lo posible para tener un equipo competitivo Tengo confianza en los clubes franceses y europeos, si se me permite decirlo, ya me entienden. Tenemos la Eurocopa por delante, ese es el problema. Creo que los clubes tienen que desempeñar su papel si queremos tener un gran espectáculo. Ese es uno de mis temores», añadió.

Y al decir «clubes europeos», le preguntaron si con eso se refería al Real Madrid y Florentino Pérez. «Sí, me refería con eso a los clubes europeos», fue su respuesta. El presidente de la entidad blanca conseguirá por fin su gran objetivo de los últimos años en el mercado, que tras siete temporadas dejará el PSG.

Por último, Macron respondió a si ya había hablado con Mbappé acerca de este asunto que tiene en vilo a toda Francia. «Todavía no he hablado con él de eso, pero espero que su club en particular se lo permita. Y los demás clubes también», afirmó en RMC Sports.

Macron habla de Mbappé y este ya está en Barcelona

Por su parte, Mbappé está a menos de 24 horas de su siguiente gran reto: eliminar al Barcelona y meterse en semifinales de la Champions League. El francés vuelve a una ciudad que se le dio especialmente bien en su primera y única visita. Fue en el Camp Nou, el 16 de febrero de 2021, una noche en la que marcó un hat trick que agotó todas las opciones del Barça en aquella eliminatoria de octavos de final.

Precisamente ese fue su mejor año a nivel de estadísticas y si repite esa cifra y mete tres goles en Montjuic habrá igualado los 42 que anotó en la temporada 2020-21. Es la mayor esperanza de su equipo, recuperar su mejor versión para que los cuartos se resuelvan a base del que más acierte. Mbappé jugará un papel fundamental para que eso suceda, pues como decimos, la última vez que pisó la ciudad condal dejó su firma escrita en tres de los cuatro goles que marcó el PSG. A la vuelta, metió otro de penalti que dejó el cruce sentenciado.

Esa temporada, si nos guiamos por los números, fue su mejor en la élite. El de Bondy marcó 42 goles y repartió 11 asistencias, mientras que este año suma 39 y nueve. Un hat trick más no sólo pondría en bandeja el pase al PSG, sino que también le ayudaría a empatar sus mayores registros, con siete partidos todavía por delante ocurra lo que ocurra en el Olímpico.