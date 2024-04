Un compañero de Mbappé revela su dura realidad con Luis Enrique: «Ha sufrido mucho…»

Desde que el pasado 15 de febrero se conoció que Kylian Mbappé se marchará del Paris Saint-Germain el próximo verano han sido decenas de personalidades del fútbol las que se han pronunciado en torno a su futuro. Incluso compañeros suyos, no de equipo, pero sí de selección, se aventuraron a hablar de su siguiente paso, que será el Real Madrid. Pero hay uno que ha cambiado de tema para revelar lo duros que están siendo estos meses para el francés.

Se trata de Adil Rami, un viejo conocido de nuestra Liga, pues pasó por Valencia y Sevilla, y campeón del mundo con Francia en 2018, compartiendo vestuario con el propio Mbappé. El central, ya retirado, ha desvelado su realidad con Luis Enrique desde que le dio a conocer su salida. El asturiano le ha relegado a un segundo plano a lo largo de los últimos encuentros, siendo suplente en algunos de ellos y sustituido en la mayoría, cosa que no ha gustado nada al delantero y que ha enfriado su relación con el técnico.

«No hay que olvidar que Kylian ha sufrido mucho este año por parte de su entrenador y del club. Hemos visto algunos enfados desde Mónaco, y los volvimos a ver contra Marsella, en el que hubo palabras malsonantes y un enfado. Como ex jugador, necesita sentirse querido para ser bueno y dar el 100%. Hoy, si no está al 100%, algo que se nota, es porque no se siente querido», analizó Rami, catalogando ya a Mbappé como ex futbolista del PSG.

Esa falta de confianza se notó especialmente en el choque de Champions contra el Barcelona, en el que estuvo muy desaparecido y no pudo ver puerta para tratar de evitar la derrota de los suyos. Este martes tiene otra oportunidad de reivindicarse y será en la vuelta de cuartos en Montjuic, una cita en la que Luis Enrique volverá a contar con él como titular si nada se tuerce.

Las decisiones de Luis Enrique con Mbappé

Además, después de ese batacazo contra el Barça en el Parque de los Príncipes, donde cayeron por 2-3, Mbappé se llevó varias críticas por parte de algunas grandes cabeceras de su país. Por ejemplo, L’Équipe le puso un 3 en las notas del partido, mientras que el periódico más afín al PSG, Le Parisien, analizó de otra forma el encuentro en uno de sus titulares: «Xavi le da una lección a Luis Enrique».

Incluso el propio Marco Asensio, compañero de Mbappé, puso en duda las decisiones de su entrenador con el galo hablando de su influencia en el campo cuando entra: «Kylian nos aporta muchísimo en cada partido. Hoy sí que es verdad que al principio planteamos el partido de otra manera, con dos delanteros, porque ellos replegaron. Luego, cuando ha entrado al campo, se ha notado muchísimo».

Aun así, Luis Enrique no tiene dudas y recientemente volvió a retar a los periodistas cuando le preguntaron si Mbappé es el mejor del mundo: «Yo creo que si tiramos o si tiráis mejor dicho de hemeroteca están respondidas todas las preguntas».