Lunin se cae de la convocatoria del Real Madrid por una contusión en su mano derecha

Lunin no podrá estar con el Real Madrid esta noche en el duelo de la jornada 36 de Liga contra el Mallorca por una contusión en su mano derecha. El portero ucraniano, de esta manera, se cae de la convocatoria del equipo blanco y se une a las diez bajas que ya tenía Carlo Ancelotti para este encuentro liguero.

«Andriy Lunin causa baja en la convocatoria para el encuentro de hoy frente al Real Mallorca (21:30 h; Dazn) por una contusión en su mano derecha producida durante el entrenamiento de ayer. En su lugar entra en la convocatoria Fran González», explicó el Real Madrid en su web oficial.

Por lo tanto, Courtois, Sergio Mestre y Fran González serán los porteros del Real Madrid para medirse este miércoles al Mallorca en un partido donde los blancos están obligados a ganar si no quieren hacer al Barcelona campeón de Liga esta misma noche. Desde la entidad madridista explican que Lunin sufrió un pisotón en su mano derecha en el entrenamiento del pasado martes, pero que no reviste gravedad esta lesión. El tiempo de baja del ucraniano no debería alargarse mucho y no es descartable que pueda regresar para la convocatoria contra el Sevilla del próximo domingo en el Sánchez Pizjuán.

Lunin no iba a ser titular en este partido, ya que el portero de inicio iba a ser Courtois este miércoles contra el Mallorca. Pero es un nuevo revés en forma de lesión para el portero ucraniano. La buena noticia para él es que no es grave y podría tener algún minuto más antes de que acabe la Liga. Más de 1.000 minutos ha disputado el guardameta ucraniano esta temporada en 12 partidos disputados entre todas las competiciones.

Hay que recordar que Ancelotti dejará el banquillo del Real Madrid una vez finalice la Liga, pero este miércoles se someterá al juicio de un Bernabéu desencantado por el devenir de un equipo que ha perdido la Liga, fue eliminado en la Champions por el Arsenal y perdió la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en Sevilla.

Está por ver, por lo tanto, como reaccionará un Bernabéu que este miércoles a las 21:30 puede pasar factura a varios jugadores e, incluido, a un Ancelotti al que el coliseo madridista despedirá como se merece ante la Real Sociedad, pero que puede ser abroncado frente al Mallorca.

Convocatoria del Real Madrid sin Lunin

Con la baja de última hora de Lunin, el Real Madrid ya suma 11 bajas para este partido contra el Mallorca: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Lucas, Rüdiger, Camavinga, Rodrygo, Vinicius y Tchouaméni. Por lo tanto, así queda la convocatoria del equipo blanco para el partido de esta noche en el Santiago Bernabéu: