Real Madrid-Mallorca: prohibido borrarse

El Real Madrid recibe este miércoles a las 21:30 horas a un Mallorca con aspiraciones europeas con la obligación de seguir rindiendo en estas tres últimas jornadas de Liga por una cuestión de orgullo. No, los blancos no ganarán el título tras perder todas las opciones de título el pasado domingo en Montjuic al caer contra el Barcelona, pero por una cuestión de profesionalidad deben seguir compitiendo.

Este partido también será especial para un Ancelotti que ahora sí, de manera oficial, encara su recta final como entrenador del Real Madrid. A partir del 26 de mayo será el seleccionador, pero antes se quiere despedir de la mejor manera posible de la que ha sido su casa en estos últimos cuatro años, donde ganó nada más y nada menos que 11 títulos. Sumados a los cuatro que conquistó en su primera etapa, le convierten en el mejor entrenador en la historia de la entidad madridista.

«El fútbol, como es la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Cuando llegué siempre tuve en cuenta que algún día se acabaría. Será el día 25. Ha sido un periodo muy bonito en el que todos lo hemos pasado muy bien, pero en la vida todo se acaba. Se acaba la vida, imagínate si acaba un periodo en un equipo de fútbol. Lo he pasado bien y mi seriedad y profesionalidad me piden acabar bien. Ha sido un periodo importante. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener. Es un club que voy a tener en el corazón. Algún día tenía que acabarse esta aventura. Lo hemos pasado muy bien y hemos ganado muchos títulos. Un recuerdo fantástico que se quedará de por vida», aseguraba en rueda de prensa el italiano.

Un Madrid mermado

La mala noticia es que Ancelotti tiene para este encuentro 10 bajas. Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Lucas, Rüdiger, Camavinga, Rodrygo, Vinicius y Tchouaméni no están disponibles para el italiano. Los nueve primeros se lo perderán por lesión, mientras que el francés lo hará por sanción. El último en caer ha sido Rodrygo, que se retiró tocado del entrenamiento previo al duelo.

Por lo tanto, en el once del Real Madrid habrá varias novedades, como la presencia de Jacobo Ramón en el centro de la defensa. Además, Valverde retrasará su posición al lateral derecho, mientras que Endrick apunta a titular en el ataque junto a Mbappé.

El Mallorca aspira a Europa

El Mallorca llega al Bernabéu inmerso en la lucha por Europa y con la ilusión de rascar puntos del coliseo madridista. El último triunfo de los bermellones ante el Valladolid (2-1) devuelve la ilusión a un equipo que ha estado todo el curso luchando por entrar a Europa de manera sorprendente, pero no ha mantenido un rendimiento regular en las últimas semanas, con derrotas ante el Girona y Barcelona (1-0) o el empate ante el Leganés (0-0).

Esa falta de continuidad ha hecho mella en el entorno mallorquinista, que ha vivido semanas complicadas y poco habituales para un equipo que ha superado con creces el objetivo inicial de la permanencia y se ha instaurado en posiciones de tranquilidad y privilegio.

Uno de los pocos futbolistas que ha sobresalido en este tramo de curso ha sido Sergi Darder, quien se ha acercado a su mejor versión y ha transformado las buenas sensaciones de juego en cifras con dos goles y cuatro asistencias en los últimos dos meses.

La portería estará cubierta por Leo Román, el habitual para Jagoba Arrasate en jornadas intersemanales, y recuperará la defensa de cinco con la posibilidad de ver a Mateu Morey en el carril derecho en lugar de Pablo Maffeo.

Otra de las opciones que perfila el cuerpo técnico es salir con una doble punta aprovechando las bajas en la parcela defensiva de los blancos, siendo Cyle Larin el que parte con más opciones para salir de inicio acompañado de otro perfil más combinativo.

