Lucas Vázquez: «Esperamos no tener que jugar nunca más en estas condiciones»

Lucas Vázquez también se ha pronunciado sobre la polémica de los horarios tras la victoria del Real Madrid en Villarreal. El jugador del conjunto blanco ha destacado que la posición del club es «acertada» al decir que no se presentarán en otro partido si no se respetan las 72 horas de descanso. «Lo único que quieren es que la salud de los futbolistas esté bien. Creo que a nadie beneficia jugar con tan poco tiempo de descanso. Creemos que es un fin de semana en el que se podría haber adaptado el partido a mañana», ha señalado al respecto.

Las preguntas a Lucas en su comparecencia ante los medios han girado en torno a las palabras de Ancelotti en rueda de prensa, donde el italiano se ha quejado fuertemente de la exigencia de la Liga de no darle el descanso suficiente. «Nosotros hemos dicho lo que pensamos, lo que creemos, las cosas que están mal, lo que queremos que mejore», ha indicado el jugador del Real Madrid.

Además, ha dejado claro que no es algo que hagan sólo por el bien del club, sino de todos los equipos que conforman la Liga: «No solo para nosotros, sino creo que para todos los futbolistas, para todos los equipos que creemos que lo más importante es eso: velar por la salud, que no haya lesiones. Hoy no ha pasado nada, pero al acabar el partido creo que había cinco o seis jugadores en el campo tirados porque no podían más. No lo decimos solo por el Real Madrid, lo decimos por todos los clubes y creemos que es lo mejor».

El Real Madrid solicitó el cambio de horario al saber que jugarían este sábado en Villarreal después de hacerlo el miércoles a las 21:00 horas contra el Atlético. La eliminatoria, además, se fue a la prórroga, lo que llevó a los madridistas a no poder prácticamente preparar el partido de La Cerámica.

Pese a la petición del club, Tebas no accedió, como ha confirmado Lucas: «No nos han dicho nada. Nosotros, cuando termina la prórroga contra el Atlético de Madrid, pensamos que podría haber ese cambio, pero no se da. Pero ya te digo, hemos venido, hemos jugado, hemos ganado. Contentos por ello y esperamos que no volvamos a tener que jugar en estas condiciones».

Sobre el partido, el gallego ha destacado que era «muy importante, en una jornada clave». «El equipo ha demostrado que tiene hambre, que tiene ambición, que tiene fuerza para luchar por todo. Veníamos de hacer un esfuerzo muy grande el miércoles, hay otro esfuerzo muy grande y estamos felices por los tres puntos», ha continuado.

No se ha querido mojar sobre lo que desea que pase en el Metropolitano el domingo, donde se miden Atlético y Barcelona. El futbolista ha indicado que lo «importante» era «ganar», independientemente de lo que pueda suceder en el partidazo de esta jornada, entre los dos inmediatos perseguidores del conjunto blanco en la clasificación.

Líderes de la Liga –a la espera de lo que suceda en el Metropolitano– y vivos en Copa y Champions permiten al Real Madrid soñar con los tres títulos. Un triplete en el que ya piensan en Valdebebas: «Sí es verdad que estamos en a 15 de marzo vivos en las tres competiciones. Estamos ahí luchando, peleando una temporada que no está siendo fácil. Creo que hay que darle valor a esto y, y ya te digo, es pronto para hablar de títulos, pero estamos en buena línea y vamos a pelear por todo».