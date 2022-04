Lopetegui sigue con el relato: «La mano de Vinicius es clarísima, la ha visto todo el mundo»

Julen Lopetegui habló al término del partido entre el Sevilla y el Real Madrid, en el que su equipo desaprovechó un 2-0 al descanso, para terminar perdiendo por 2-3. El colegiado del partido, Cuadra Fernández, anuló un gol a Vinicius por unas supuestas manos, pese a que el balón le pega en el hombro. Aún así, el técnico no dudó en quejarse de la labor arbitral, pese a que su equipo fue claramente favorecido, puesto que con 0-0 no se señaló una mano que sí que fue de Diego Carlos en el área.

Cambio en la segunda parte

«Ellos han estado mejor en la segunda parte y nosotros peor. Ellos deberían haber estado con 10 jugadores de manera clarísima. No ha sido así. La falta de Cmavinga es clarísima, no toca balón. Después del descanso hemos hablado de seguir igual. Hemos hecho tres cambios obligados por lesión. Uno en la acción que tenían que haber expulsado a Camavinga claramente. Pero claramente. Nos ha faltado tranquilidad, poso y balón y eso es culpa del entrenador. No hemos sabido gestionar los momentos. Ha habido miedo a ganar. Ha sido una segunda parte extraña».

Miedo a ganar

«Creo que ha habido miedo a ganar. Lo único que puede pasar cuando tienes miedo es que lo que ha pasado. Ellos han estado por encima y han marcado muy pronto y nos han hecho dudar. Estamos tristes. Una buena primera parte, pero hay dos partes».

Manos de Diego Carlos y Vinicius

«Sí, sí. La mano de Vinicius es clarísima. No tengo evidentemente ninguna duda».