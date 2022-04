El Real Madrid se impuso en el importantísimo partido que disputaba en Sevilla, gracias a una remontada por 2-3 frente al equipo hispalense. Un triunfo que fue posible pese a las decisiones de Guillermo Cuadra Fernández. El árbitro del colegio balear privó a los madridistas de encarrilar antes el partido, puesto que no señaló un penalti por manos claras de Diego Carlos, ni permitió que subiera al marcador el que suponía el 2-2 por una supuesta mano de Vinicius en el control previo al disparo que sólo vio él. Dos decisiones que pudieron marcar el devenir ya no del partido, si no del propio campeonato liguero y que no son las primeras de esta temporada del mismo colegiado contra el líder de la Liga.

Cuadra Fernández es reincidente con el conjunto madridista este curso. El árbitro había pitado en dos ocasiones en la presente campaña a los de Ancelotti, que no habían ganado en ninguna de ellas. Y a punto estuvieron de no hacerlo tampoco en el Pizjuán. De hecho, les ha privado sumar hasta cuatro puntos con sus polémicas decisiones.

El primer encuentro dirigido esta temporada por el colegiado fue ante el Levante, en el Ciutat de Valencia. Aquel partido acabó empatado a tres y Cuadra evitó que el signo fuese una victoria de los blancos, al no señalar un penalti sobre Luka Jovic que fue más que claro. Entre dos rivales sujetaron al serbio en el área, cuando se disponía a rematar a gol un balón muerto. Acabó cayendo, pero no consideró que la acción fuese merecedora de pena máxima.

También pitó un 2-1 en Cornellá frente al Espanyol que se saldó sin excesiva polémica, puesto que los blancos hicieron uno de sus peores partidos del curso. Pero sí que tuvo incidencia en otro en el que asistió desde el VAR y que terminó con 0-0. Fue ante Osasuna, en el Bernabéu, y no instó al colegiado de campo para que revisase un fuerte pisotón en el área sobre el tobillo de Vinicius por Lucas Torró, que llegó tardísimo y estuvo cerca de lesionarle. Una acción que impidió de nuevo que los de Ancelotti sumasen dos puntos más a su casillero.

Un viejo conocido en el VAR

En el VAR ante el Sevilla estaba otro viejo conocido del Real Madrid. Se trata de Ignacio Iglesias Villanueva, un colegiado que, tras descender en 2019 a Segunda división y no tener edad para ejercer en ella, pasó a dedicarse exclusivamente al videoarbitraje. En ese tiempo, también ha realizado varias tropelías en contra de los intereses blancos.

Sin ir más lejos, fue el colegiado que permitió la cacería a Vinicius en La Cerámica ante el Villarreal. El colegiado gallego no reclamó entonces a Sánchez Martínez que fuese a revisar al monitor la agresión de Albiol sobre el brasileño, como tampoco la cometida por Parejo. Además, la pasada campaña fue quien estaba al mando de la Sala VOR de Las Rozas durante el Valencia-Real Madrid, en el que pitaron tres penaltis más que dudosos en contra de los blancos, se lanzaron cuatro y además se concedió un gol a los ches tras una clara falta previa.